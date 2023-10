Partidos se resisten a postular a cinco candidatas para gubernaturas en 2024

Se dividen consejeros

Para los consejeros Ucc Kib Espadas y Arturo Castillo, el INE puede excederse con lo que propone.

“La paridad esta constitucionalmente reservada a congresos locales”, señaló Espadas y recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya resolvió en 2020 que el INE no tiene facultad para decidir cuántas postulaciones hay por partido y género.

“Nos guste o no nos guste”, ya hay regulación local en Yucatán, Jalisco y Puebla y –agregó el consejero- “la alternancia es un criterio, no un principio y no tiene una categoría de vinculante (no es obligatorio que en una entidad gobernada por un hombre se postulen mujeres).

El consejero Arturo Castillo señaló por su parte que el INE no puede regular paridad en las gubernaturas y, aún ante un vacío legal, es el Tribunal Electoral el que puede aplicar directamente la Constitución. No obstante, admitió que sí hay jurisprudencia que permite al Instituto procurar el mayor beneficio para las mujeres.

Por ello, propuso que la postulación de cinco candidaturas sea como recomendación, no como mandato y que no se ordene a los partidos a que respeten la alternancia de género con relación a la elección anterior.

Resisten los partidos

De todos los partidos sólo el Verde (PVEM) y su representante Fernando Garibay Palomino dijo no estar en contra de la propuesta del INE. El resto de los partidos se unificaron en su negativa para normar cómo aplicará la paridad en las elecciones estatales del 2024.

Morena, cuyo dirigente Mario Delgado había asegurado disposición para tener incluso nueve candidatas mujeres, insistió vía sus representaciones en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos (Jaime Castañeda y la diputada Julieta Ramírez) que su partido ya cumple con la paridad.

"A Morena no se le puede regatear nada en cuanto a paridad”, expresó, pues tiene dirigentes, gobernadoras y en sus estatutos ya previó que en el conjunto de los 32 ejecutivos locales postulará 16 hombres y 16 mujeres.

Obligar a que la paridad aplique por proceso electoral (es decir, como serán nueve gobiernos a elegir debe haber la paridad posible 5-4 ), “atenta contra la vida interna de nuestro partido”, destacó la diputada.

“Los consejeros no son magistrados para emitir jurisprudencia, ni menos diputados federales para dictar legislaciones, agregó.

Castañeda apuntó por su parte que a Morena no se le puede exigir "más allá de cuatro candidaturas mujeres”.

Álvaro Malváez, de Acción Nacional (PAN), consideró que el INE los intenta “sujetar a un acuerdo sin considerar ordenamientos internos”.

“La medida de negar el registro de una candidatura si un partido no cumple con la paridad es una violación a derechos fundamentales muy grave”, expuso.

Al respecto, la consejera Dania Ravel Cuevas recordó que el principio de paridad está en la Constitución federal y desde 2019 es un eje rector, pero “no es un tema acumulativo".

“Se debe cumplir la paridad en cada proceso, no es algo que se vaya sumando para dar la pauta de incumplir en el futuro”, explicó.