Dos mujeres con una meta: ganar la presidencia en 2024

AMLO cierra puerta e impulsa candidatura de Xóchitl Gálvez

El presidente López Obrador fue también, queriendo o no, uno de los factores en la definición de quien encabezará a la oposición rumbo a 2024.

En junio de 2021, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz anunció su intención de buscar la candidatura, en ese entonces sólo de Acción Nacional (PAN), pero para ser jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Pero, indirectamente, debe al presidente López Obrador tener un crecimiento inesperado en su popularidad, lo que le ayudó a tomar la decisión de buscar una candidatura a la presidencia y no al gobierno capitalino, pues el 12 de junio acudió a Palacio Nacional para hacer efectivo el derecho de réplica que tuvo que litigar por la vía de un amparo, para aclarar al mandatario una declaración que ella hizo en noviembre de 2022.

En la Feria del Libro de Guadalajara la panista se pronunció a favor de los programas sociales, pero los consideró insuficientes. No obstante, el 5 de diciembre el presidente dijo en su conferencia mañanera que la panista quitaría los programas de apoyo a adultos mayores, lo que inconformó a Gálvez y la llevó a exigir un espacio para aclarar sus dichos.

Pero el presidente se negó a acatar la orden judicial y ordenó que la senadora no pudiera ingresar a Palacio Nacional.

“Las puertas las vamos abrir desde dentro”, anunció Galvez al expresar el 27 de junio que contendería por la presidencia.

Xóchilt Gálvez acudió a Palacio Nacional con una sentencia de un juez. (Foto: Cuartoscuro/ Moisés Pablo Nava)

Paralelamente, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) acordaron, con más de 150 organizaciones civiles, organizar un proceso interno para definir quien encabezaría a la oposición.

La fórmula fue un Frente político que registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Acordaron el mecanismo de definición de quien sería la persona “responsable” de la creación del Frente Amplio por México (FAM), una fórmula para, a la manera de la “coordinación de la cuarta transformación", poder arrancar ya la carrera presidencial antes de tiempo.

El método acordado fue mixto: una consulta directa a ciudadanos, con valor de 50% de la decisión y una encuesta que valdría otro 50%. Para jugar, los aspirantes debían reunir 150, 000 “simpatías” en una plataforma de internet contratada con una empresa. Todo el proceso estaría conducido por un Comité Organizador integrado por integrantes de la sociedad civil y expertos electorales.

Aunque se trató de minimizar los problemas iniciales que tuvo la plataforma, la realidad es que tuvo dificultades técnicas que le impidieron operar como se esperaba y al final sólo cuatro aspirantes reunieron los requisitos. Una primera encuesta filtró a los tres punteros que fueron los que contendieron: Galvez, Santiago Creel, ambos del PAN, y la senadora del PRI Beatriz Paredes.

El proceso quedó trunco, luego de que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseveró días antes de la consulta que Paredes quedaba abajo en las encuestas. Contrario lo pactado, solicitó que se le anticiparan los resultados de estos sondeos –lo que el Comité hizo el 30 de agosto– antes de que concluyera el proceso el 3 de septiembre. Con esos resultados que dejaban a Paredes por debajo de Gálvez , la primera no contendió pues en bloque del PRI decidió dar todo su respaldo a Xóchitl Gálvez. NO obstante, la senadora Beatriz Paredes no declinó formalmente.