Así va el proceso en Morena por las candidaturas a las gubernaturas rumbo a 2024

En Veracruz, la entidad en la que desde hace años se anticipaba la candidatura para la aún secretaria de Energía, Rocío Nahle García, la definición de los cuatro aspirantes generó acusaciones en contra del Consejo Estatal.

Para “coordinar” a la "4T", en el estado se inscribieron 48 personas y se decidió que irán a encuesta Nahle García; el aún secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, el todavía secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, y la diputada federal Claudia Tello Espinosa.

Para Veracruz solo existe un proyecto real de la #4taTransformación: Los que en verdad queremos profundizar en las #CausasSociales.

Los otros son uno solo: los que quieren mantener el hueso, porque se acostumbraron a sus privilegios.



¡El pueblo es sabio y sabrá elegir! — Manuel Huerta (@ManuelHuertaLdG) September 24, 2023

Quedaron fuera el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y el exdiputado federal y exdelegado de Programas Sociales en la entidad, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Este último acusó que hubo una cargada en el Consejo del estado: “Fue una votación de bloques, de exclusión, no fue una votación libre, fue de sometimiento, de consigna”.

Gutiérrez Luna no hizo acusaciones, pero recordó que será la Comisión Nacional de Elecciones la que emita el listado final y confió en que estará porque es un veracruzano auténtico.

En Tabasco se registraron 21 aspirantes, 6 mujeres y 15 hombres; la sesión del Consejo Estatal realizada el 29 de septiembre se decantó por Javier May Rodríguez, exsecretario de Bienestar federal y extitular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y responsable de la Construcción del Tren Maya.

Además quedaron el exdiputado federal y excandidato perredista al gobierno, César Raúl Ojeda Zubieta, la presidenta municipal Yolanda Osuna Huerta y la senadora Mónica Fernández Balboa.

Pero dos morenistas se inconformaron: el diputado federal y empresario de medios de comunicación Óscar Cantón y el expresidente municipal de Centro Evaristo Hernández.

El primero acusó que los 60 consejeros de Morena, no estuvieron a la altura y no actuaron con objetividad “ni respeto al pueblo”, mientras que Hernández aseguró “se sirvieron con la cuchara grande, no hubo democracia en la tierra del presidente más demócrata que ha tenido este país".

En Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, se tuvo el mayor número de aspirantes, 49: 28 mujeres y 21 hombres.

El Consejo enlistó para pasar a la fase de encuesta definitiva al empresario Carlos Lomelí, exdiputado federal y exsúper delegado, coordinador de los programas de bienestar; Clara Cárdenas, José María "Chema" Martínez, líder de los diputados locales morenistas, y Flor Michel López, hija del alcalde de Puerto Vallarta, Luis Michel.

Ya terminó la votación de 180 integrantes en el Consejo Estatal de Morena en Jalisco



Los 4 finalistas para la encuestas (luego de eliminar a 44 aspirantes) son:



-Clara Cárdenas, de Ciudad Guzmán (La más votada con el apoyo del grupo de Alejandro Peña) 77 votos

-@DrCarlosLomeli… pic.twitter.com/jAEJ4i1S40 — Julio Rios (@julio_rios) September 28, 2023

No fue contemplado el papá del corredor de Fórmula 1 Sergio "Checo" Pérez, el diputado federal Antonio Pérez Garibay, ni Flavio Castellanos Polanco, diputado federal afín al exaspirante a coordinador nacional de la 4T Marcelo Ebrard.

En Chiapas fueron 31 los anotados: ocho mujeres y 23 hombres. Quedaron el aún secretario de Salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, y el exdelegado federal de los Programas de Bienestar, José Antonio Aguilar Castillejos, además de la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina, y la senadora Sasil Dora Luz de León Villard.

Pero hubo inconformidad con el grupo político del hoy titular del IMSS, Zoé Robledo, quien por tercera vez fue bateado.

Además fue excluído el líder de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar.

Para coordinar a la "4T" en Morelos hubo 31 personas anotadas, 12 mujeres y 19 hombres.

Como el caso de Puebla, con Armenta Mier, en Morelos los punteros en encuestas, la senadora Lucy Meza y el presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, quedaron fuera por decisión del Consejo Estatal, que sesionó este 30 de septiembre, por lo que podrían ser incorporados por la Comisión Nacional.

Quedaron en cambio dos colaboradores del gobernador y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo, Sandra Anaya Villegas, secretaria de Administración, y Víctor Mercado Salgado, exsecretario de Movilidad y Transporte y actual coordinador de asesores del mandatario estatal.

También quedaron el exdirector de Políticas y Gobierno de la Presidencia de la República, Rabindranath Salazar Solorio, y la exdirectora de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia.

En Guanajuato, que gobierna el PAN, aspiraron 19 personas: ocho mujeres y 11 hombres. El Consejo Estatal de Morena definió el 28 de septiembre que se medirán en la encuesta el extitular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y exdiputado panista Ricardo Sheffield Padilla.

Además van a la siguiente fase la diputada local Alma Alcaraz, la senadora Antares Vázquez Alatorre y Ernesto Prieto Ortega, aún director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Sin embargo, en la encuesta pueden ser incorporados más perfiles y se espera que sea el caso de la exalcaldesa de León Bárbara Botello Santibáñez.

Por último, para coordinar a la "4T" en la Ciudad de México fueron 32 aspirantes, 8 mujeres y 24 hombres.

El 28 de septiembre y por unanimidad del Consejo Estatal se decidió a los cuatro perfiles, la alcaldesa con licencia en Iztapalapa, Clara Brugada, además de la militante del Partido Verde (PVEM) Mariana Boy.

Los hombres son el exsecretario de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de México Omar García Harfuch y el exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, Hugo López-Gatell.