Ebrard advierte ir al Tribunal Electoral si Morena no resuelve su impugnación

Además, dijo, en la bancada morenista nadie ha sido intimidado ni lo será por respaldar a uno u otra “corcholata”.

Emmanuel Reyes Carmona, uno de los diputados “marcelista”, recordó que entre quienes integrarán la Asociación Civil “El Camino de México”, que encabeza Ebrard, están siete legisladores presidentes de comisiones en la Cámara de Diputados, posiciones que no deben variar derivado de la correlación de fuerzas internas.

“Nacho Mier mostró buena disposición y bueno, a partir de ahora se marca una nueva ruta al interior del poder legislativo, particularmente en la Cámara de Diputados” dijo Reyes.

El encuentro, que reunió a una treintena de legisladores de los 80 que, de acuerdo a Reyes, apoyaban a Ebrad y aún siguen, se realizó en un salón de la alcaldía Benito Juárez.

En entrevista, Reyes Carmona, uno de los más activos voceros de Ebrard, respondió al dirigente Mario Delgado, quien la víspera recordó que están prohibidas las corrientes al interior de Morena, que el ahora dirigente del partido también tuvo su AC, sin problema.

Reunión muy productiva de trabajo tuvimos con el Dip. Ignacio Mier pic.twitter.com/66MYlib1if — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 20, 2023

“(Delgado) fundó una asociación al interior del movimiento, la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación. Por cierto, su servidor es integrante”, dijo Reyes al recordar que ese grupo se integró en medio de la contienda interna por la dirigencia nacional.

Esa asociación se fundó hace varios años (en 2019) y por tanto “resultaría contradictorio” que ahora Delgado se oponga a esa figura, explicó.

Además, eso demuestra, argumentó, que integrar una Asociación no es “una agraviante, no hay una gravedad, no hay una prohibición. Creo que todas y todos tenemos derecho a participar, a asociarnos de manera libre y no contraviene a los principios y estatutos de nuestro partido”, dijo.

Los marcelistas también pidieron a Mier intervenir para que la Comisión de Honestidad y Justicia (CNHyJ) de Morena resuelva la impugnación promovida por Ebrard al proceso interno para definir al coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación.