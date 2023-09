Ebrard reclama a Delgado no resolver impugnación; Mario le desea suerte en su AC

El debate entre Marcelo Ebrard y Mario Delgado tuvo un nuevo episodio este martes 19 de septiembre: el excanciller le reclamó al dirigente de Morena no resolver las impugnaciones presentadas sobre el proceso de selección del coordinador nacional de los comités de la "cuarta transformación", proceso en el que resultó seleccionada Claudia Sheinbaum; eso luego que el dirigente del partido le deseara suerte con su Asociación Civil anunciada este lunes.

"Le recuerdo a Mario Delgado que MORENA no ha resuelto la impugnación que presentamos por serias irregularidades en la encuesta, la respuesta será decisiva para nosotros. Veo que no ha entendido lo que sucede", escribió en su mensaje en ex canciller.