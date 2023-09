Delgado: Impugnación de Ebrard se revisará con rigor, no hay riesgo de fractura

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, descartó que haya riesgos de fractura en su partido, resultado de la impugnación de Marcelo Ebrard al proceso interno, del anuncio de que iniciará la construcción de su propio movimiento y la advertencia de que no le interesa seguir en ese partido si se convalidan las irregularidades que ha denunciado. Su impugnación se revisará con rigor, señaló.

Aseguró que ya tuvo contacto con él, pero no dio detalles, y llamó a los seguidores del exccanciller a no dejar al partido pues -sostuvo- hay quien les dice que no tienen ya futuro en Morena, pues serían perseguidos, lo cual es falso.

“¿Hay temor de que se vaya?”, le preguntaron a Delgado. “No, yo espero que no. Él de manera leal al movimiento está recurriendo a la instancia interna en esta queja, entonces esto también hay que valorarlo por parte del excanciller, respondió.