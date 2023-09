Sin recursos, así arrancan OPLES la ruta al 2024; algunos renovarán gubernatura

Morelos, un caso aparte

De acuerdo al exconsejero Baños, en Morelos es “tradicional” que el organismo electoral local no tenga recursos para imprimir y fabricar la documentación electoral.

“Entonces, sí es un punto donde el INE debe continuar las gestiones que está realizando. Debe endurecer la pierna para que los gobiernos estatales se persuadan de no estarlos presionando administrativamente porque al final, si los órganos locales no tienen condiciones para hacer su trabajo, los primeros perjudicados son quienes están gobernando porque no podrían garantizar condiciones de gobernabilidad”, indicó.

Además, “sería desastroso para el país que no tengamos elecciones adecuadas, pero por lo que he podido observar, el INE ha tomado cartas en el asunto y espero que esa negociación tenga éxito a nivel nacional”.

El reporte del mes de agoto del INE sobre la situación de los OPLEs, establece que el Gobierno Morelos le ha entregado al órgano electoral local de forma incompleta las ministraciones, por lo que el adeudo de mayo fue por 23,711.08, que correspondían a los capítulos 2000 y 3000, los cuales fueron depositados en junio.

Asimismo, el OPL reporta un adeudo por 7,035.39 respecto a los capítulos 2000, 3000 y 5000, correspondientes a junio.

Recursos solicitados por el OPLE

71,537,410.42

Recursos entregados

32,048,962.00

Diferencia

-39,488,448.42 (-55.20%)

Como reacción al recorte presupuestal, el organismo electoral local promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la controversia constitucional 140, misma que continua pendiente de resolución.

“El organismo ha informado que tiene pendiente el pago de diversas pensiones, aprobadas por el Congreso Local y publicadas en el Periódico Oficial del Estado, a favor de extrabajadores del IMPEPAC, razón por la cual han solicitado al Poder Ejecutivo y Legislativo del estado se proporcionen los recursos correspondientes”, indica el texto.

Esto es, “la clasificación del OPL continúa siendo de riesgo alto, ya que, al momento el monto total de los recursos solicitados asciende a 9,800,700.68, que se requieren para el pago de pensiones y jubilaciones”.