SeBuscaCandidat@: Los aspirantes ven necesaria una reforma judicial en México

Elegir a los ministros por voto popular da frescura al Poder Judicial, dice Sheinbaum

Para la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, elegir a los ministros por voto popular como lo propone el presidente Andrés Manuel López Obrador daría "frescura" al Poder Judicial.

Sheinbaum también ve necesario que el Poder Judicial sea verdaderamente independiente, deje de responder a los grupos de interés y sancione a los jueces involucrados en actos de corrupción o de abuso de autoridad.

"El presidente ha planteado que se elijan a los ministros por voto popular y creo que eso da una frescura al Poder Judicial. ¿A quién le responde un ministro? Hoy le responden, la verdad en muchos [casos], a grupos de interés, aunque sean elegidos por el Congreso de nuestro país. Además, creo que este tema de que el Consejo de la Judicatura realmente no tenga independencia, que permita que el Consejo de la Judicatura sancione a jueces que tengan actos de corrupción o de abuso de autoridad, también es indispensable", expresó Sheinbaum.

La exjefa de gobierno consideró, además, que dar un sí o un no tajante a la permanencia del Ejército en las calles es difícil, sin embargo, apuntó, los militares deben continuar "hasta que se consolide la Guardia Nacional".

"Lo ideal, por supuesto, es que la Guardia Nacional vaya tomando ese lugar como una fuerza federal, como una fuerza nacional que permita ir ubicándose realmente en todos los lugares y fortalecer sus capacidades, tanto de vigilancia, de presencia, como sus capacidades de inteligencia e investigación y de ser los primeros respondientes en detenciones", apuntó.

Reforma al Poder Judicial "es indispensable", dice Ebrard

El excanciller Marcelo Ebrard coincide también en que reformar al Poder Judicial es indispensable, ya que este debe ser fortalecido, sobre todo porque su capacidad de corrupción está creciendo y es susceptible a recibir presión por parte de la delincuencia organizada que cada vez tiene más dinero.

"El Poder Judicial necesita una serie de reformas para protegerlo lo mejor que podamos de este fenómeno y también para garantizar que no sea tan endogámico. ¿Qué es endogámico? Que es un poder que se mide así mismo, se resuelve así mismo, etc. y eso ha provocado muchos temas adversos, negativos, que no deberíamos permitir", recalcó Ebrard.

Sobre la permanencia o no de los militares en las calles y estar al frente de la seguridad pública, Ebrard asegura que este ya no es un tema de discusión, sin embargo lo que sí debe ser analizado es el cómo hacer que la Guardia Nacional sea más efectiva.

"Hay una resolución de la Corte. Yo creo que la discusión ya no es esa. La discusión es cómo eres efectivo porque finalmente el mando de las Fuerzas Armadas la tiene el presidente. Entonces, la pregunta es ¿cómo hacemos que la Guardia Nacional sea lo más efectiva posible en México ya que la formamos? La Guardia tiene que estar en función de tu estrategia de seguridad pública. Eso es lo que yo vería. Pero no creo que sea el debate principal ahorita", apuntó.