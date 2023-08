SeBuscaCandidat@: Sin bienes o con herencias, lo que declaran los aspirantes

El desgaste por ser transparentes

En 2015, las declaraciones ‘3 de 3’ estaban en auge y entre los mismos candidatos se retaban a hacer públicos sus bienes, tras una batalla dada por organizaciones de la sociedad civil, pero ahora estos documentos son más un instrumento para el discurso, señala Ángeles Estrada.

En el caso del Frente Amplio, por ejemplo, fue un requisito para registrarse como aspirante, no obstante, mucha de la información que podría estar disponible para que los ciudadanos y ciudadanas analicen y consulten los datos no es pública. “Entre ellos optan por ser opacos y no se exigen ser transparentes”, afirma la experta.

Hace ocho años, la organización Fundar ya identificaba que las declaraciones patrimoniales de la mayoría de los servidores no eran públicas y, desde entonces, advierte que esto obstaculiza el monitoreo de funcionarios, el combate a la corrupción y al enriquecimiento ilícito. La recomendación es que sean obligatorias las versiones públicas que sí permitan identificar los bienes, sin exponer ninguno de los datos personales. E

Pero la falta de transparencia persiste, debido a que los candados a esta información apelan a la protección de la privacidad. “Es necesario que se asuman como los servidores públicos que son, con responsabilidades y obligaciones diferentes a las del resto de la ciudadanía”, apunta la organización Fundar en un análisis.