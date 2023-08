El domingo el excanciller presentó el “Pasaporte Violeta”, mediante el cual propone otorgar 3,000 pesos mensuales a las mujeres.

Ebrard afirmó este lunes que la idea no la tomó del gobierno del Estado de México, sino que tiene como precedente otros gobiernos como el de Baja California.

“Por ahí vi que me decían, no, es que esto es como el Salario Rosa. No, a ver, esto es un cambio de época, no es una medida aislada. El precedente que veo y que tomé en cuenta: Baja California. El gobierno de Morena en Baja California instrumentó algo parecido, pero esto hay que hacerlo a nivel nacional, si no, no se va a poder”, comentó.

Xóchitl pide el gobierno no culpar al pasado de la inseguridad

De gira por Mazatlán, Sinaloa, Xóchitl Gálvez, aspirante a dirigir el Frente Amplio por México (FAM), pidió dejar de culpar al pasado por la inseguridad que prevalece en el país y centrarse en una estrategia basada en inteligencia.

“Para enfrentar la inseguridad se necesita estrategia, inteligencia, capacidad, técnica y aplicar la ley con ovarios. Ya basta de echarle la culpa al pasado. Es hora de poner manos a la obra”, publicó la senadora del PAN.

Previamente, visitó un mercado Culiacán y, de nueva cuenta, arremetió en contra los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública (SEP) distribuye para el ciclo escolar 2023-2024, que inicia el 28 de agosto.

La legisladora sostuvo que los nuevos ejemplares dan una versión equivocada de la historia de México y que las niñas y niños merecen materiales educativos de calidad.

“Están hechos por burócratas que solo quieren satisfacer calenturas ideológicas de la 4T”, lanzó.