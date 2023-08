Las polémicas en torno a la plataforma para recabar firmas del Frente Amplio

“Primero (había que) poner la cara en el teléfono, luego enviar la foto y te validaban y te llegaba el correo. Ahora hubo un mecanismo para zonas alejadas donde no hay internet para que pudieran mandar la credencial y una fotografía”, apuntó.

A su juicio fue “impresionante” cómo una vez hecha la modificación de los requisitos elaumentó el número de registros.

“Siento que en algunos casos las metieron como bacht (lote) de credenciales, entonces que lo revise el comité... es como mágico lo que pasó en 12 días”, dijo al considerar que se está abusando de ese mecanismo.

Les comparto este importante mensaje sobre @BeatrizParedes y @edelamadrid, dos grandes priistas que están participando en el histórico proceso del Frente Amplio por México. 🇲🇽 pic.twitter.com/m9gTLvUhNl — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 4, 2023

A estos reclamos se sumó el aspirante Jorge Luis Preciado, exsenador de Acción Nacional (PAN), quien anunció que incluso renunciará mañana a 29 años de militancia en protesta y hoy presentó un juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por falta de certeza en el proceso.

Acusó que todos sus respaldos reunidos fueron eliminados y el día 24 de julio apareció en ceros, sin que nadie le dé explicaciones.

De acuerdo con el exsenador, la empresa le contestó “que ellos fueron contratados por los tres partidos y sólo ellos pueden entregar esa información”.

“No podemos saber ni qué personas sí fueron aceptadas o cuáles no, ni las razones por las que no han sido aceptadas. (...) (El PAN) me dice que tampoco es problema de ellos, sino que es problema de la empresa. Estamos en el limbo totalmente”, añadió.

El exlegislador aseveró que eso viola la convocatoria, que estableció en su punto 22 que diariamente los aspirantes tendrían acceso a toda la información sobre los apoyos recibidos.

Presentaré una denuncia por irregularidades en el proceso de recolección de firmas para encabezar los trabajos del Frente Amplio por México. ¡Nuestro país tiene que cambiar para bien! https://t.co/SixRX4Eb0R — jorge luis Preciado (@jorgepreciador) August 7, 2023

"Lo que no puede pasar es que del día 12 al día 24 nadie dio información. A ninguno de los 12 se nos informó ni las razones por las cuales no se aceptó algunos registros", apuntó y anunció que demandará la nulidad de todo el proceso y que se repongan todas las fases.

“El sistema es absolutamente vulnerable, es decir, se puede registrar cualquier persona sólo con la fotografía de la de la credencial, inclusive puede no ser su rostro el que aparezca en la prueba de vida, puede ser el rostro de cualquier actor o actriz”, abundó.