Creel: “El presidente seguirá desnivelando la cancha para ganar a la mala”

Contienda desnivelada y en riesgo

Dos veces aspirante en una contienda interna panista para las presidenciales de los años 2006 y 2012, Santiago Creel asegura que ahora, en el contexto de procesos adelantados que se vive con la selección del coordinador de Morena y el representante del Frente, el riesgo principal es que la elección pueda anularse.

¿Consideraría que está en riesgo el proceso electoral 2024, al grado que se podría anular?

A mí lo que más me preocupa es que el Frente va a ganar y va a tener que reconocer su pérdida López Obrador, y nunca lo ha hecho; entonces, entregar el poder es lo que tenemos de tener en mente y por eso (es necesario) convocar a los ciudadanos y ciudadanas de todo el país para que ese Frente sea lo suficientemente poderoso para que el poder de la ciudadanía venza la resistencia que va a haber de López Obrador. Lo digo desde ahora.

¿Temen que se pueda utilizar el sistema de justicia en contra de la oposición?

No es un temor, es un hecho. Me denunciaron penalmente; antes fue a Xóchitl, y no dudo que sigan con algunos otros. Ya la política se fue a las barandillas de los ministerios públicos; si pasan o no a las barandillas de los tribunales, vamos a ver. Hay que estar preparados a todo y yo por eso digo: yo estoy ya cruzado en esto y enfrentar lo que venga; no les tengo miedo ni a ellos ni a nada en esta contienda.

¿Esperaría que se nivele la cancha de la contienda?

La cancha no va a estar pareja cuando ya se gastaron las “corcholatas” cientos de millones de pesos con espectaculares por todo el país, con bardas pintadas, con utilería electoral, calcomanías en los coches, en fin.

Y, además, con la plataforma de medios que tiene el gobierno y la plataforma del gobierno. Entre ellos mismos se quejan de la intervención de los gobernadores. Entonces, tenemos que partir de un punto de la realidad: tenemos que formar el Frente más poderoso, más amplio y políticamente más fuerte que ha existido en México y vamos a ganar con eso, aunque la cancha esté dispareja.