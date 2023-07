La diputada Cynthia López se destapa para la Jefatura de Gobierno de la CDMX

"Quiero ser jefa de Gobierno de la Ciudad de México... El PRI tiene en mí una mujer fuerte que defienda la Ciudad", expresó López Castro.

López Castro adelantó además que rumbo a la contienda electoral de 2024, su prioridad son las mujeres y jóvenes.

"Mi campaña la iniciaré en todas las Universidades de la capital. Los jóvenes están muy olvidados y el promedio de edad de la Ciudad de México es 33 años, voy por ellos “, agregó.

La diputada afirmó también que en la Ciudad se requieren candidatos confiables, " para que la ciudadanía nos dé la oportunidad por primera vez de gobernar a la oposición".

“Soy un perfil versátil, vengo de abajo y me he preparado para llegar hasta aquí, a mí me reciben en Tepito, mi distrito, en Milpa Alta y también en las Lomas porque entiendo sus necesidades", aseguró.