Diario de las (no) campañas: AMLO, Morena y TEPJF hacen llamados a “corcholatas”

“Que no lo hagan, ojalá y no lo hagan, que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X. González, que no actúen igual”, advirtió.

Por su parte, Mario Delgado dijo enviará una carta en las que les manifestará a los aspirantes el compromiso a “no ser omisos” a esos derroches, pero también para exhortar a los aspirantes a detener el dispendio.

“Vamos a hacerles un llamado fraternal, un exhorto a cumplir puntualmente los lineamientos que fijó el Consejo Nacional y al cuales se comprometieron, que se respeten en su totalidad estos lineamientos aprobados por este Consejo Nacional”, anunció.

A cuatro semanas del inicio de los recorridos por el país de los aspirantes a coordinador nacional de los Comités de la Transformación, Delgado Carrillo explicó que del equipo de Marcelo Ebrard, y de Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña recibió quejas por el gasto en eventos y en la colocación de espectaculares, pintas.

Mientras tanto, por mayoría de cuatro votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó los lineamientos emitidos por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) que dio “luz verde” a los recorridos y eventos de las “corcholatas”.

También confirmó la advertencia de que las acciones del partido y las personas participantes en el proceso denunciado podrían vulnerar la equidad en la contienda, y les ordenó que durante sus recorridos por el país, no hagan llamados a favor o en contra persona o fuerza política alguna y que los actos que realicen no deben tener como objetivo el obtener el respaldo para ser postuladas como precandidatas a un cargo de elección popular.