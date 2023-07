AMLO a “corcholatas”: no contraten espectaculares; yo iba casa por casa

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su rechazo al gasto excesivo en publicidad, por lo que pidió a las llamadas “corcholatas” no hacer lo mismo que los conservadores y contratar la colocación de anuncios espectaculares.

“Que no lo hagan, ojalá y no lo hagan, que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X. González, que no actúen igual”, advirtió.