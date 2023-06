Lilly Téllez: “No tengo ‘plan b’; si no soy yo, voy a apoyar al más competitivo”

Cuando recibió la invitación de López Obrador a unirse al partido, ¿no había visto esta relación que dice que hay en el gobierno con criminales o pensó que se iba a romper?

A mí López Obrador me invitó a un movimiento plural en el que cabían todas las formas de pensar. Él sabía perfectamente bien que yo no soy de un pensamiento de izquierda, pero me dijo que era un movimiento plural, me invitó como candidata ciudadana. Yo no andaba buscando trabajo, yo tenía mi trabajo.

Él me estuvo insistiendo porque me necesitaban en Sonora para su imagen, que era una imagen que él quería proyectar hacia las clases medias, con el mensaje de que él ya no era el hombre que había amenazado que iba a mandar al diablo las instituciones. Le creí que se había moderado, le creí que iba a ser un movimiento plural, le creí que iba a bajar la violencia, la corrupción y la pobreza.

No es ilegal y no es un pecado haber creído que él había cambiado. Todos los otros millones que sí le creímos de buena fe, de buena fe, no tenemos la culpa de que este hombre haya llegado al poder a hacer lo contrario de lo que prometió.

La senadora cree tanto en esta misión que, incluso, ha prometido investigar y encarcelar a López Obrador si gana la presidencia. Los delitos que le atribuye a AMLO son violar la Constitución, gestionar la pandemia de covid-19 con ideología y sin base científica, lo que causó la muerte de miles de personas.

“Por ahí vamos a empezar, tienen que pagar los responsables. Tenemos que olvidarnos en México de que son intocables los presidentes, de que son intocables los integrantes de los gabinetes”, señala.

Aunque aclara que esa no es su bandera de campaña, subraya que sí tendría la voluntad política para hacerlo porque, a diferencia de él, que pactó con el expresidente Enrique Peña Nieto, acusa, ella no negociará con el gobierno saliente.