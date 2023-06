Monreal afirma que no fracturará a Morena, aunque no haya espacio para él

Ante la posibilidad de no ganar el proceso interno de Morena por la coordinación de la defensa de la “Cuarta Transformación”, el senador de Morena con licencia Ricardo Monreal planteó que aceptará “cualquier posición que ayude” o incluso el retiro político, para dedicarse a la academia.

Pero en cualquiera de los casos insistió en que no abandonará ni fracturará a Morena, aún si “no hay espacio” para él. En su recorrido por Puebla, Monreal fue cuestionado sobre la unidad en Morena tras el proceso interno y si aceptaría contender por la jefatura de gobierno, cuestión que no rechazó de manera directa.

"De no ser favorecido en la encuesta, voy a honrar mi palabra de mantenerme en Morena, no voy a salir de Morena, voy a seguir luchando en Morena y no tengo ninguna intención de participar por ningún otro Partido”, dijo el legislador con licencia.

Y respecto a un eventual retiro, Monreal expuso que si se dedicaría a la cátedra, de ser necesario. “Soy maestro universitario, imparto cátedra en la UNAM, en la División de Estudios de Postgrado, sigo siendo maestro frente a grupo, y quizá si no hay ninguna oportunidad, tenga que regresarme a mi Alma Máter, a la UNAM. Entonces, no hay ningún problema y no estoy buscando plan B”, comentó.

El Rancho, el nuevo capítulo de Monreality

Por la tarde, el senador con licencia Ricardo Monreal publicó en Twitter un nuevo capítulo de su Monreality, con el título “El Rancho”, y en el que presentó a otros dos de sus seis nietos: Romina y Máximo, ambos nacidos en Jalisco, “son jalisquillos”.

Nuevo capítulo. En el #monREALity hubo magia, gastronomía y mucha alegría. pic.twitter.com/agmgxmrlvx — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 21, 2023

El morenista apareció en el sitio donde conoció a su esposa, María de Jesús Pérez, y contó que su suegro no quería que ella se casara con alguien del mismo rancho, Puebla del Palmar, y “se casó con uno del rancho que vivía a cinco kilómetros que era yo”.

También presumió que cuando fue gobernador se promovió la construcción del templo en el rancho y al centro de la plaza se colocó la figura de su padre.