Adán Augusto niega dar dinero a asistentes en Jalisco

Adán Augusto López Hernández negó este martes que durante la asamblea informativa que encabezó ayer en Guadalajara, Jalisco, su primer evento en los recorridos por el país, se entregara dinero a los asistentes.

Lo anterior fue debido a que el diario Reforma publicó imágenes de que en dicho evento un grupo de personas se formó para que les dieran 200 pesos en efectivo a cambio de la entrega de unas camisetas alusivas a la figura del exsecretario de Gobernación.

"Es una estrategia perversa de los medios de comunicación como El Deforma y Televisa; desde luego, están en campaña y están ahí por acuerdos económicos inconfesables", dijo el exfuncionario ante empleados de los medios.

Adán Augusto visitó este martes Zacatecas y Aguascalientes, en el segundo día de las campañas emprendidas por aspirantes morenistas rumbo a la encuesta que definirá quién será el candidato a la presidencia de la República.

Presume gasto de 75 pesos en el primer día

En Zacatecas, el aspirante a coordinar la defensa de “la transformación”, resaltó que en su primer día de recorridos, el lunes 19, sólo gastó 75 pesos en comida y marcó distancia de sus contendientes: “Yo sí les voy a cumplir, voy a rendir un informe pormenorizado de gastos”.

En medio de aplausos por la austeridad, remarcó: “¿Saben ustedes cuánto nos costó comer ayer?: 75 pesos en una torta ahogada ahí en la bicicleta y 10 pesos de un taco de papa que nos comimos ahí y todavía mexicanos como ustedes, nobles, generosos se acercaron ahí con un platillo, un poste de queso y otro de chocolate”.

Por segundo día consecutivo, López Hernández criticó que Televisa no difunda sus actividades contrario a otros.

“A mí no me molesta que los de Televisa no me saquen en sus noticieros, pero que tampoco me saquen en sus telenovelas… ¡Si el pueblo se organiza no nos gana Televisa! Vamos a salir adelante, no les tenemos miedo a ellos, nada más salen corriendo ante las carretadas de dinero, pero aquí de este lado está el pueblo”.

“Cuando fundamos Morena, no había viáticos ni para Andrés Manuel ni para quienes caminábamos al lado de él”, insistió.

Tras nuestra visita a Jalisco, llegamos a Zacatecas para seguir consolidando la Cuarta Transformación.



Conversamos con miles de compañeras y compañeros que tienen el mismo propósito: seguir priorizando a los más desfavorecidos. pic.twitter.com/mSyXGlwq11 — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 20, 2023

Agrega otra zona pobre para repertir bolsa de 5mdp

La bolsa de ayuda de 5 millones de pesos que anunció pediría que Morena destinada para zonas pobres se “achicó”, pues esta tarde el exfuncionario decidió incorporar a otra población marginada: Rincón de Romos, en el estado de Aguascalientes.

En ese ayuntamiento, explicó que los 5 millones de pesos que la dirigencia de Morena aportó a cada uno de los aspirantes de ese partido al cargo de “coordinador” de la defensa de la cuarta transformación y a los que declinó para darlos a servicios de salud de Metlaltónoc, Guerrero y Huayococotla, Veracruz ahora se dividirá en tres.

“Espero que no se enojen porque ahora lo vamos a partir en tres, también para Rincón va a haber”, dijo al recordar que una señora le planteó que no hay médico o no hay enfermeras y para enfermarse hay que desear que estén.

Insistió en que no hace falta recursos para sus giras y aunque admitió que este ayuntamiento es pobre, la gente no le regatearía un plato de frijol con arroz.

Rincón de Romos es una ciudad pequeñita pero con una gran historia: tiene casi 400 años y atestiguó la primera transformación, la independencia, con la presencia de Miguel Hidalgo.



Para mi, era prioridad conversar con su gente. Recorreremos todo el país: no solo las capitales. pic.twitter.com/R3BnSVqmjt — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 20, 2023

Video al estilo AMLO

Por la mañana, el paisano y autonombrado "hermano del presidente", Adán Augusto López, lanzó un video grabado la mañana de este martes 20 en el que, a pie de carretera sin mayor producción –al estilo de los que subía López Obrador en campaña– el aspirante resumió sus actividades del lunes; ahí reseñó su primera jornada de actividades.