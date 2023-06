Luces y sombras de las "corcholatas"; se encaminan a la sucesión presidencial

Monreal del ocaso a retomar aire

El hombre que fue coordinador de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y legislador clave para la 4T, llega mejor de lo que se esperaba al proceso interno de Morena. Hasta hace unos meses, Ricardo Monreal no solo no era recibido en Palacio Nacional, su nombre prácticamente no era mencionado por el mandatario federal.

Sin embargo, el 28 de abril de 2023 se le abrieron nuevamente las puertas de la sede del Poder Ejecutivo y también la posibilidad de competir por el cargo de coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.

Poder decir adiós es crecer. ¡Gracias totales por todo su acompañamiento y buena vibra! pic.twitter.com/3YJCLMmyOW — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 12, 2023

A Monreal se le conoce su capacidad para la aprobación de iniciativas que interesaban al presidente López Obrador en la primera mitad de su gobierno, entre ellas la creación de la Guardia Nacional y sus tres leyes secundarias; la Revocación de Mandato y la Consulta Popular.

“Él llega mucho mejor de lo que hubiera esperado, él llega arropado por el presidente, él llega habiéndose tomado una foto con el él teniendo una reunión bilateral en donde planchan o superan viejas diferentes, así que creo que después de Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal es el más beneficiado en el proceso”, explica el CEO de OCA Reputación.

Sheinbaum “la favorita”

Claudia Sheinbaum arranca sus giras por el país señalada como “la favorita” del presidente, pero sin la seguridad de que será elegida como la candidata luego de que el partido definió reglas y anunció piso parejo para los contendientes al cargo de coordinador nacional.

“Es a la que el presidente más recurrentemente le dio espaldarazos, le mostró su apoyo, casi su estima personal. Además, por la actitud que ha asumido y por el discurso que ha tomado Claudia, Sheinbaum en los últimos dos años, ha tratado de acercarse al discurso y las actitudes del presidente y lo que vende es pues continuidad”, sostiene Jacques Coste, consultor Senior de Integralia Consultores.