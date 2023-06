Noroña y Manuel Velasco solicitan licencia para buscar candidatura de Morena

Frente a las restricciones impuestas en la contienda interna de Morena, que ordenó a los aspirantes “evitar los medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen” y restringió la posibilidad de debates, el petista tuvo respuesta.

Anunció que participará en todos los medios de comunicación que le inviten pues eso es responsabilidad de cada quien.

“Siempre defenderé mi condicion de hombre libre, no hay responsabilidad publica por importante que sea que me haga abdicar de mi libertad”, apuntó.

Noroña agradeció que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya ofrecido ser garante de la unidad y de la confiabilidad del método a emplear.

“Lamento, no firmé el documento del domingo en Morena porque no fui invitado a firmarlo, pero lamento que no se incluyan debates, son esenciales para fortalecer las ideas”, añadió.

También se distanció de la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador de cero diálogo con la oposición.

“No deja de ser una paradoja que si yo lograse el sueño de abanderar a nuestro movimiento, que con un hombre así la oposición tendría dialogo permanente,eso no quiere decir que les haga caso, pero habría dialogo porque soy un demócrata convencido”, declaró.

La Comisión Permanente concedió licencia a Fernández Noroña como diputado federal, aunque el diputado solicitó originalmente licencia “para participar en su momento como precandidato en el proceso interno para elegir la candidatura a la presidencia de la República por la Coalición Juntos Hacemos Historia".

Por ello, tuvo que pedir una corrección y eliminar eso, pues la contienda a la que irá es “para ser coordinador nacional".