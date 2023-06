PRI y PRD, los que más perdieron en las elecciones del Edomex 2023

El PRD se desfonda

El pasado domingo, el peor escenario le tocó enfrentarlo al PRD, que continuó con la tendencia a la baja hasta quedar desfondado.

Hace seis años, con su candidato Juan Zepeda, logró 1,084,574 votos. La salida de Andrés Manuel López Obrador para fundar Morena, la fuga de líderes y militantes hacia ese partido y su crecimiento, llevó al perredismo a perder 901,495 votos y caer en 15.1% de sus votos.

En estos comicios, el PRD jugando en alianza con el PRI y el PAN pasó de 18% de los votos en el Estado de México hace seis años, a obtener el 2.9% el domingo pasado.

Aunque no alcanzó el 3% de votación, ese partido no perderá su registro local como partido político en esta ocasión, pues la elección de este 5 de junio fue solamente para elegir gubernatura, no Congreso local, que es la votación que se considera para la obtención del registro y el cálculo de financiamiento público y prerrogativas para los institutos políticos.

En 2021, la última elección de diputados locales, el PRD obtuvo 251,072 votos, mientras que este domingo en la elección de gobernador, registró una votación de 183, 079, casi 70,00 sufragios votos menos.

El cuarto aliado opositor en el estado fue Nueva Alianza el cual obtuvo 119, 937 votos. Con ellos, el partido local incrementó 53,318 su votos su históricos.

El PRD fue el partido que más votos perdió en comparación con el 2017 cuando compitió con Juan Zepeda como su candidato. (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Los ganones de 'papel'

En contraste, en las elecciones de este domingo en el Estado de México no sólo ganó la candidata de Morena, Delfina Gómez, sino que, anclados a su marca, los ganones fueron las fuerzas políticas satélite: el Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM).

Ambos institutos aportaron 922,454 votos al triunfo de Gómez, votación histórica para los dos, aunque en realidad, fueron sufragios acordados en la mesa.

El aporte tanto del PVEM como PT no fue en votos: consistió sólo en no irse de la Coalición con Morena ni postular candidatos propios, lo que hubiera generado división interna en los partidos de la llamada “Cuarta transformación”.

Así, aunque les fueron acreditados a ambos 922,454 votos, estos fueron de papel: en el convenio de la Candidatura Común "Juntos Hacemos Historia" formado junto a Morena acordó la distribución de sufragios, pero no tendrá efecto en el registro ni en prerrogativas.

“De los primeros nueve puntos porcentuales de la Votación Valida Emitida que obtenga la Candidatura Común los primeros tres puntos porcentuales serán acreditados a Morena, los siguientes tres puntos porcentuales serán acreditados al PT y los últimos tres puntos porcentuales serán acreditados al PVEM, posteriormente por cada punto porcentual adicional corresponderá el 73.5% a Morena, el 10.25% al PT y el 16.25% al Verde”, se indica en el convenio aprobado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

El Partido Verde destinó de sus prerrogativas una inversión –a cifras preliminares- de 32,982, 018 pesos a la campaña de Delfina Gómez y alcanzó más de 500,000 sufragios. Con estos resultados, el PVEM reunió en el Estado de México, la mitad de los votos que obtuvo en todo el país en el 2021, la elección federal más reciente.

Por su parte, el PT se acercó a los casi 500,000 votos de apoyos (reconocidos, aunque no hayan sido marcados a su favor), lo que representa casi el 80% de lo que tuvo en todo el país (394,638) en 2021. De acuerdo con la información oficial, este partido invirtió en la campaña mexiquense 27.8 millones de pesos de su financiamiento.

Pese a ese "éxito", para esos dos partidos haber incrementado su votación no implicará que obtengan más prerrogativas o financiamiento público, pues eso se calcula con base en resultados de elecciones intermedias y conforme al porcentaje de votos emitidos por diputados del Congreso local.

Sin embargo, vía acuerdos con Morena los liderazgos de esos partidos podrían acceder a cargos de gobierno e incluso en el gabinete del estado, en compensación por haber mantenido su alianza, pues en unidad permitieron que se posicionara la marca de Morena como Coalición "Juntos Hacemos Historia", sin que –como pasó en Coahuila- se prestaran a postular a otro abanderado.