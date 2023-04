Colectivo Unid@s urge a establecer reglas rumbo al 2024 y gobiernos de coalición

“No es un reparto de sillas, no solo es una coalición electoral sin un gobierno de coalición que no implique no implicará un reparto de sillas sino un trabajo en conjunto integral de un país que tiene que darse la mano”, expresó.

Por su parte el senador perredista Miguel Ángel Mancera urgió a que se firme a la brevedad posible el acuerdo de los gobiernos de coalición ya que no hay impedimento para que los actores que conforman el colectivo Unid@s se comprometan a elegir e impulsar una figura que abandere la candidatura presidencial de 2024.

“A mí me parece que seguir participando en un esquema de precandidatos no nos va a llevar a nada, hay que elegirlo pronto, el otro grupo ha dicho junio, nosotros no debemos tardarnos más que eso y de ahí que se haga una selección”.

El senador @ManceraMiguelMX urgió a todos los actores políticos, académicos y de la sociedad civil a que se firme de inmediato el acuerdo de gobierno de Coalición.



📷: @David_SantiagoH pic.twitter.com/Cc3fSFjtMP — Expansión Política (@ExpPolitica) April 18, 2023

José Ángel Gurría, quien fuera integrante del gabinete del expresidente Ernesto Zedillo, consideró inevitable que PAN, PRI, PRD y MC establezcan un frente político y una coalición electoral para hacerle frente al partido Morena.

“Lo que una coalición puede aportar son soluciones, un régimen de coalición es más estable, es más democrático, comete menos errores, es menos arbitrario, escucha más y debate más antes de decidir sobre las políticas públicas”, resaltó.

El exfuncionario federal reiteró su interés por participar como aspirante a encabezar la candidatura de la oposición a la presidencia de la república en 2024.