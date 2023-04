Sombra del PRI y "diezmos" de Morena, las armas de las candidatas por el Edomex

Alejandra del Moral aprovechó el primer tema del debate, el combate a la corrupción, para lanzar un golpe directo en contra de la candidata de Morena, al señalar el cobro de “diezmos” a los trabajadores de Texcoco durante la administración de Delfina Gómez como presidenta municipal, razón por la cual su partido fue sancionado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Delfina, en 10 años has sido señalada en todas tus responsabilidades: primero como presidenta municipal de Texcoco y después como secretaria de Educación Pública. Delfina, no hay peor acto de corrupción que robarle su dinero a los trabajadores y eso es lo que tú hiciste. No es algo que diga yo, es algo por lo que ya fuiste juzgada y por lo que fuiste declarada culpable.

“Con qué cara, con qué calidad moral puedes venir a hablar de combate a la corrupción. Tú representas la corrupción”, acusó la abanderada de PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza.

Frente a los señalamientos sobre corrupción en su partido, el PRI, Del Moral sostuvo que “la corrupción es de las personas, no de las instituciones” y en sus 20 años de carrera como servidora no ha sido sancionada por ninguna irregularidad.