¿Cómo está Alejandra al arranque de campaña?

Preparada, lista, dispuesta a enfrentar todo lo que viene. Contenta, emocionada, concentrada y la verdad es que sé el reto que tengo a cuestas, la responsabilidad y estoy lista para dar la batalla.

¿Qué campaña vamos a ver en estos dos meses?

Van a ver una campaña de propuestas, no de descalificaciones. (…) Estoy convencida que no tengo que hablar mal de ella para que me vaya bien a mí. Creo que la gente quiere un cambio, sí, absolutamente, pero no quiere un cambio de colores, quiere un cambio de cómo presentamos y cómo hacemos la política, cómo cambiamos el sistema gubernamental, cómo lo modernizamos y estoy convencida –ahí están los hechos– que la 4T no es la modernización, no es un cambio hacia adelante sino es querer enquistar una ideología política.

Morena, ya nos dimos cuenta en el Estado de México porque gobernaron los municipios en el trienio pasado, que sus gobiernos no son eficientes.

La encuesta realizada por El Financiero la pone a 18 puntos de distancia de la candidata de Morena, Delfina Gómez.

Depende quién la paga y depende quién la pone… La verdad es que no me agobia, no me preocupa, estoy concentrada en ganar el territorio y tener la mejor propuesta, estar cerca de la gente, que la gente sepa que el camino para terminar con esta polarización y este populismo que nos tiene polarizados como sociedad es la reconciliación donde cabemos todos.