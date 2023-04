Debate Edomex 2023 en vivo: Delfina Gómez y Alejandra del Moral se encuentran

Respecto al tema del abasto de agua, Delfina Gómez dijo que el 40% del agua que se desperdicia en el Estado de México es en las fugas, por lo que propuso la rehabilitación de la red hidráulica.

Agregó que otra de sus acciones será la descontaminación y saneamiento de presas y sistemas hídricos como Lerma y presa Madín.

Dijo que habrá inversión para plantas potabilizadoras.

Ustedes ya saben quién soy y conocen mi trayectoria. Les digo que en esta elección solamente hay 2 opciones para el Estado de México, una que es la misma que siempre, que representa 100 años de corrupción en nuestro estado. La otra opción está con Morena, tú ya sabes que con… pic.twitter.com/d1pszGG3bU — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) April 21, 2023

“Faltan políticas públicas para el aprovechamiento de presas, lamentablemente lo único que hacemos es utilizar el agua, pero no tenemos políticas para cuidarla y sobre todo para producirla”, señaló.

Agregó que su propuesta denominada “Caminos del Sur” consistirá en la rehabilitación y mejoramiento de carreteras en poblados apartados, sin distinción de partidos.

“Yo me propongo incluir, nunca he podido trabajar sola, los logros, los avances y los productos que he tenido de esfuerzos ha sido en conjunto, un trabajo de equipo con todos”, apuntó.

En materia de transporte público, Delfina Gómez consideró necesario escuchar a los transportistas, reorganizar el transporte público y reestructurar el transporte, que ha sido tolerado por el clientelismo electoral.