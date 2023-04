DebateCoahuila: Guadiana y Mejía se encontrarán tras el rompimiento en Morena

El quiebre con la 4T

Tras conocer los resultados de las encuestas, Berdeja renunció al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de buscar la gubernatura de Coahuila como candidato Partido del Trabajo (PT).

“Ha sido un altísimo honor servir a la República en este tramo de su gobierno y acompañar como subsecretario a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, primera mujer en conducir la más alta encomienda de seguridad pública en nuestro país, quien con profesionalismo, compromiso y decisión coordina el Gabinete de Seguridad”, informó Berdeja.

Sobre esa decisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó: "Se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel”. Luis Rodríguez Bucio, extitular de la Guardia Nacional, fue designado como nuevo encargado de la Subsecretaría.

El Ejecutivo Federal aprovechó para aclarar que aunque no se mete en cuestiones partidistas, en lo que corresponde a Morena, partido del cual tiene licencia, está establecido el método de las encuestas para elegir a sus candidatos a cargos de elección popular.

"Hay un procedimiento que yo apoyo porque fui el creador cuando fui dirigente de ese partido de que se eligiera a los candidatos mediante encuestas, que fuese el pueblo el que los eligiera y que quién triunfará fuese el candidato y se respetará ese apoyo, la decisión", resaltó el mandatario.