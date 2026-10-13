Sheinbaum anuncia que empresas podrán pagar deudas fiscales sin multas ni recargos en 2027

“...podemos tener en 2 años un avance exponencial para reducir el efectivo y avanzar en la economía digital [...] vamos a tener la posibilidad en muy poco tiempo de ampliar la capacidad de crédito de las micro y pequeñas empresas en el país”, sostuvo.
Asimismo, se refirió a la simplificación administrativa en estados y municipios como una medida necesaria para facilitar las inversiones. Recordó que se trata de un compromiso que asumió durante su campaña y que, aseguró, buscará cumplir.
“Eso lo prometí cuando estuve en campaña con muchos de ustedes y lo vamos a cumplir, porque necesitamos cumplirlo para que el país avance en la inversión”, expresó.
Sheinbaum defiende el desempeño económico de México
Durante su mensaje ante el CCE, la mandataria también cuestionó la narrativa de que México no está creciendo económicamente y citó cifras sobre el desempeño del país frente a otras economías.
“...se nos queda en nuestra conversación y en nuestra narrativa [...] que México no está creciendo [...] Estamos [...] en el séptimo país de crecimiento económico en el último trimestre [...] por encima de la media de la OCDE”, afirmó.
Además, mencionó un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la reducción de la pobreza en la región y atribuyó a México una parte importante de ese resultado.
“México contribuyó, de acuerdo con el último informe de CEPAL, en 60% a la reducción de la pobreza de toda América Latina”, señaló.
Al cierre de su intervención, Sheinbaum llamó a mantener el diálogo entre el gobierno y el empresariado, incluso cuando existan diferencias sobre determinados temas.
“Como lo digo siempre: habrá cosas en las que no estamos de acuerdo, pero siempre pongamos por encima de todo aquello en lo que sí estamos de acuerdo”, concluyó.