Sheinbaum anuncia que empresas podrán pagar deudas fiscales sin multas ni recargos en 2027

“La continuidad del programa de regularización fiscal. Esta es una gran noticia para ustedes. El día de hoy se va a aprobar la ley de ingresos y le propuse a la Secretaría de Hacienda que el próximo año a todos sin tener límite quienes tengan deudas con el fisco pueden pagar sin recargos... ¿Cómo le llaman? Sin multas, sin recargos, sin nada. El próximo año se puede pagar sin ninguna multa, sin ningún recargo a cualquier monto”, expresó.

Sheinbaum subrayó que el esquema no tendrá un límite en el monto de los adeudos que podrán regularizarse. De acuerdo con su anuncio, la posibilidad de ponerse al corriente sin multas ni recargos estará disponible para cualquier monto, aunque durante el mensaje no detalló los requisitos específicos ni el procedimiento para acceder al programa.

La presidenta hizo el anuncio ante representantes del sector empresarial, en un encuentro en el que también abordó la relación entre el gobierno y las empresas, en medio de un contexto económico internacional que, reconoció, ha presentado momentos complejos.

“Nos han tocado momentos [...] complejos en la economía mundial que nos obligan necesariamente a caminar juntos. Y yo agradezco la confianza que han depositado y agradezco esta apertura al diálogo”, señaló.

La mandataria sostuvo que la coordinación entre el gobierno y el sector privado ha sido importante para responder a las condiciones económicas externas. Recordó que, ante la perspectiva de una desaceleración económica, su administración decidió impulsar la inversión en infraestructura.