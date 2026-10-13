Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Sheinbaum anuncia que empresas podrán pagar deudas fiscales sin multas ni recargos en 2027

La presidenta informó que el programa de regularización fiscal continuará el próximo año y permitirá cubrir adeudos con el fisco sin cargos adicionales, sin importar el monto.
mar 13 octubre 2026 07:33 PM
Añadir Expansión Política en Google
En la imagen se ve a Claudia Sheinbaum levantando su mano izquierda mientras da un discurso.
La presidenta Claudia Sheinbaum habló ante los empresarios sobre lo que viene para la economía mexicana. (Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el programa de regularización fiscal continuará en 2027, con el objetivo de que empresas y contribuyentes con adeudos ante el fisco puedan ponerse al corriente sin pagar multas ni recargos, independientemente del monto de sus deudas.

Durante su mensaje por el 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la mandataria informó que propuso a la Secretaría de Hacienda mantener este mecanismo para el próximo año. Destacó que la medida representa una oportunidad para quienes tienen pendientes fiscales y buscan regularizar su situación.

Publicidad

“La continuidad del programa de regularización fiscal. Esta es una gran noticia para ustedes. El día de hoy se va a aprobar la ley de ingresos y le propuse a la Secretaría de Hacienda que el próximo año a todos sin tener límite quienes tengan deudas con el fisco pueden pagar sin recargos... ¿Cómo le llaman? Sin multas, sin recargos, sin nada. El próximo año se puede pagar sin ninguna multa, sin ningún recargo a cualquier monto”, expresó.

Sheinbaum subrayó que el esquema no tendrá un límite en el monto de los adeudos que podrán regularizarse. De acuerdo con su anuncio, la posibilidad de ponerse al corriente sin multas ni recargos estará disponible para cualquier monto, aunque durante el mensaje no detalló los requisitos específicos ni el procedimiento para acceder al programa.

La presidenta hizo el anuncio ante representantes del sector empresarial, en un encuentro en el que también abordó la relación entre el gobierno y las empresas, en medio de un contexto económico internacional que, reconoció, ha presentado momentos complejos.

“Nos han tocado momentos [...] complejos en la economía mundial que nos obligan necesariamente a caminar juntos. Y yo agradezco la confianza que han depositado y agradezco esta apertura al diálogo”, señaló.

La mandataria sostuvo que la coordinación entre el gobierno y el sector privado ha sido importante para responder a las condiciones económicas externas. Recordó que, ante la perspectiva de una desaceleración económica, su administración decidió impulsar la inversión en infraestructura.

Publicidad

“En el momento en que vimos que iba a frenarse el crecimiento económico, esencialmente por la nueva condición internacional, tomamos la decisión de invertir en infraestructura, que era la mejor inversión que podíamos hacer”, dijo.

En ese contexto, Sheinbaum destacó que se contempla una inversión total de 8 billones 400,000 millones de pesos durante el sexenio, cifra que atribuyó a la colaboración entre el gobierno y el sector privado.

“Una inversión total de 8 billones 400,000 millones de pesos. No es por nada, pero nunca antes visto en un sexenio, y eso es gracias a la colaboración conjunta”, afirmó.

Ventanilla única y crédito para empresas

Entre los otros anuncios relacionados con la actividad económica, Sheinbaum mencionó la ventanilla única para agilizar proyectos de inversión. Explicó que las propuestas que llegan a la oficina de la Presidencia por esta vía tienen un plazo de 60 días para ser aprobadas y aseguró que ya se han autorizado más de 20 proyectos.

“Cualquier proyecto que entra a la oficina de la presidencia a través de la ventanilla única tiene 60 días para ser aprobado el proyecto, y ya llevamos más de 20 proyectos aprobados”, indicó.

La presidenta también habló de la posibilidad de avanzar en la digitalización de la economía y reducir el uso de efectivo durante los próximos dos años. Vinculó este proceso con la ampliación de las opciones de financiamiento para los negocios de menor tamaño.

Publicidad

“...podemos tener en 2 años un avance exponencial para reducir el efectivo y avanzar en la economía digital [...] vamos a tener la posibilidad en muy poco tiempo de ampliar la capacidad de crédito de las micro y pequeñas empresas en el país”, sostuvo.

Asimismo, se refirió a la simplificación administrativa en estados y municipios como una medida necesaria para facilitar las inversiones. Recordó que se trata de un compromiso que asumió durante su campaña y que, aseguró, buscará cumplir.

“Eso lo prometí cuando estuve en campaña con muchos de ustedes y lo vamos a cumplir, porque necesitamos cumplirlo para que el país avance en la inversión”, expresó.

Sheinbaum defiende el desempeño económico de México

Durante su mensaje ante el CCE, la mandataria también cuestionó la narrativa de que México no está creciendo económicamente y citó cifras sobre el desempeño del país frente a otras economías.

“...se nos queda en nuestra conversación y en nuestra narrativa [...] que México no está creciendo [...] Estamos [...] en el séptimo país de crecimiento económico en el último trimestre [...] por encima de la media de la OCDE”, afirmó.

Además, mencionó un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la reducción de la pobreza en la región y atribuyó a México una parte importante de ese resultado.

“México contribuyó, de acuerdo con el último informe de CEPAL, en 60% a la reducción de la pobreza de toda América Latina”, señaló.

Al cierre de su intervención, Sheinbaum llamó a mantener el diálogo entre el gobierno y el empresariado, incluso cuando existan diferencias sobre determinados temas.

“Como lo digo siempre: habrá cosas en las que no estamos de acuerdo, pero siempre pongamos por encima de todo aquello en lo que sí estamos de acuerdo”, concluyó.

Tags

Claudia Sheinbaum Empresarios Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad