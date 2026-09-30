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Congreso

¿Qué sanciones habrá por maltrato animal? Esto propone la nueva Ley de Bienestar Animal

El Senado aprobó la nueva Ley de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que a nivel nacional los reconoce como seres sintientes y sujetos de cuidado; la minuta incluye nuevas sanciones por maltrato.
mié 30 septiembre 2026 05:21 PM
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Dos perros se asoman por la ventana de un carro.
La nueva Ley de Bienestar Animal define crueldad, maltrato y hacinamiento e incluye sanciones para quien lo cometa. (Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro)

El Senado de la República aprobó la nueva Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que establece obligaciones para propietarios, autoridades y personas que realizan actividades con animales.

La minuta fue aprobada con 115 votos a favor y uno en contra y enviada a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo. Esta reforma reconoce a los animales como seres sintientes y establece disposiciones relacionadas con su alimentación, alojamiento, atención veterinaria y trato digno.

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Además, estipula mecanismos de registro, vigilancia y sanciones para quienes cometan maltrato, abandono y crueldad animal.

Pero, ¿qué cambia para quienes tienen perros y gatos?, ¿habrá multas por no esterilizarlos?, ¿a quiénes se aplicarán las sanciones? y ¿qué reglas deberán seguir los zoológicos y farmaceúticas? Te contamos.

¿Qué obligaciones tendrán quienes tienen mascotas?

Las personas responsables de animales de compañía deberán cumplir con el principio de tutela responsable y proporcionar condiciones adecuadas para su vida.

La nueva legislación reconoce a los animales como sujetos de cuidado y contempla obligaciones relacionadas con alimentación, alojamiento y atención veterinaria que se enlistan de la siguiente manera:

- Proporcionar agua y alimento suficiente, adecuados a las necesidades nutricionales del animal.

- Mantener a los animales bajo atención veterinaria periódica, incluyendo vacunación, desparasitación y tratamientos para prevenir y tratar enfermedades.

- Brindar atención médica y, en su caso, etológica.

- Esterilización obligatoria para perros y gatos (salvo excepciones médicas o de cría legal autorizada)

- Proporcionar alojamiento adecuado a su especie, que permita libertad de movimiento y tome en cuenta sus necesidades sociales.

- Ofrecer estímulos físicos, sociales y mentales adecuados a su especie.

- Implementar las medidas necesarias para que el animal no escape o ponga en riesgo la seguridad y la integridad física de las personas, de él mismo y de otros animales.

- Mantener al animal identificado mediante sistemas visibles o electrónicos que no causen dolor, ansiedad o estrés.

- Responder por los daños y perjuicios que el animal ocasione a terceras personas.

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¿Habrá multas por no esterilizar a perros o gatos?

Sí. El dictamen aprobado por el Senado establece la obligación de las personas tutoras de esterilizar a perros y gatos, con el objetivo de mitigar la sobrepoblación callejera y los problemas de salud pública que esta situación provoca. Además, enlista sanciones para quienes no cumplan con su deber.

Durante la discusión en el Senado, la legisladora Carolina Viggiano señaló que este incumplimiento en específico puede generar multas de 500 a 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa más de 56,000 pesos en el monto máximo.

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El debate en el Senado puso sobre la mesa que la esterilización gratuita deben ofrecerla las autoridades; sin embargo, en el dictamen quedó establecido que estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria. Algunos legisladores señalaron que este es uno de los aspectos que puede dificultar la ejecución de la norma.

La minuta aclara que la esterilización es requisito para venta y adopción y que cualquier animal de compañía adquirido en establecimiento comercial o entregado en adopción debe cumplir este requisito.

El Registro Nacional, Estatal o Municipal de Animales de Compañía permitirá llevar el control y trazabilidad de los ejemplares bajo tutela. Sin embargo, no prohíbe explícitamente a los tutores la reproducción sin fines comerciales.

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¿Cuáles son las sanciones por maltrato animal?

La ley establece, por primera vez a nivel nacional, las sanciones administrativas que podrán imponerse a cualquier persona que incurra en actos de maltrato o crueldad animal, con independencia de que sus conductas constituyan uno o más delitos:

- Amonestación escrita

- Multa por el equivalente de cincuenta hasta las 2,000 unidades de medida y actualización

- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas

- Decomiso de animales directamente relacionados con la infracción

- Clausura temporal o definitiva de establecimientos que tengan animales directamente relacionados con la infracción

- Suspensión o revocación de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones a quienes estén a cargo de animales

Asimismo, como figura destacada se incluye la reparación del daño que también implica atención médica, medicamentos, tratamientos, intervenciones quirúrgicas, rehabilitación física y demás medidas necesarias para restituir el bienestar del animal afectado.

¿Qué nuevas disposiciones habrá para zoológicos?

Los zoológicos, acuarios y granjas didácticas tendrán que cumplir con condiciones específicas para la exhibición y cuidado de animales.

El proyecto establece que estos establecimientos deberán contar con:

- Instalaciones adecuadas para las especies bajo su cuidado

- Medicina preventiva

- Enriquecimiento ambiental

-Protocolos de emergencia

Estas reglas buscan que las condiciones de exhibición y manejo consideren las necesidades de los animales de acuerdo con sus características y eviten a toda costa el maltrato, sufrimiento, hacinamiento y la crueldad animal.

¿Qué cambia para los espectáculos con animales?

El Senado incorporó durante la discusión en lo particular a las cabalgatas entre las actividades que deberán ser reguladas por las entidades federativas. Sin embargo, las corridas de todos no fueron incluidas en esta legislación.

El proyecto contempla un proceso de transición para dejar de utilizar animales en actividades de investigación y enseñanza y en materia deportiva dispone planes para su manejo, así como para que siempre exista supervisión veterinaria.

¿Cuándo entra en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal?

Es importante distinguir entre la aprobación en el Senado y la entrada en vigor. El Senado aprobó el proyecto este 29 de septiembre, pero la minuta fue turnada a la Cámara de Diputados, donde deberá discutirse, modificarse (si es el caso) y aprobarse antes de convertirse en legislación vigente.

El proceso también requerirá la armonización de las disposiciones locales y la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

Ley Animal a la vanguardia

Igualdad Animal, la organización civil que impulsó la legislación, participó en foros y asesoró técnicamente a la Cámara Alta, celebró que la reforma incluya el principio pro animal, un eje rector para la aplicación e interpretación de las normas y que pone a México a la vanguardia en la protección de animales.

“El principio pro animal cambiará por completo el paradigma sobre el marco jurídico de la protección animal. Ya no sólo importará lo que diga textualmente una u otra ley, sino que deberán tomarse en cuenta las especificidades de cada caso para buscar lo mejor para el o los animales”, dijo Isabel Franco, coordinadora de este esfuerzo.

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Animales Perro Cámara de Senadores

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