¿Qué sanciones habrá por maltrato animal? Esto propone la nueva Ley de Bienestar Animal

¿Cuáles son las sanciones por maltrato animal?
La ley establece, por primera vez a nivel nacional, las sanciones administrativas que podrán imponerse a cualquier persona que incurra en actos de maltrato o crueldad animal, con independencia de que sus conductas constituyan uno o más delitos:
- Amonestación escrita
- Multa por el equivalente de cincuenta hasta las 2,000 unidades de medida y actualización
- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas
- Decomiso de animales directamente relacionados con la infracción
- Clausura temporal o definitiva de establecimientos que tengan animales directamente relacionados con la infracción
- Suspensión o revocación de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones a quienes estén a cargo de animales
Asimismo, como figura destacada se incluye la reparación del daño que también implica atención médica, medicamentos, tratamientos, intervenciones quirúrgicas, rehabilitación física y demás medidas necesarias para restituir el bienestar del animal afectado.
¿Qué nuevas disposiciones habrá para zoológicos?
Los zoológicos, acuarios y granjas didácticas tendrán que cumplir con condiciones específicas para la exhibición y cuidado de animales.
El proyecto establece que estos establecimientos deberán contar con:
- Instalaciones adecuadas para las especies bajo su cuidado
- Medicina preventiva
- Enriquecimiento ambiental
-Protocolos de emergencia
Estas reglas buscan que las condiciones de exhibición y manejo consideren las necesidades de los animales de acuerdo con sus características y eviten a toda costa el maltrato, sufrimiento, hacinamiento y la crueldad animal.
¿Qué cambia para los espectáculos con animales?
El Senado incorporó durante la discusión en lo particular a las cabalgatas entre las actividades que deberán ser reguladas por las entidades federativas. Sin embargo, las corridas de todos no fueron incluidas en esta legislación.
El proyecto contempla un proceso de transición para dejar de utilizar animales en actividades de investigación y enseñanza y en materia deportiva dispone planes para su manejo, así como para que siempre exista supervisión veterinaria.