¿Qué sanciones habrá por maltrato animal? Esto propone la nueva Ley de Bienestar Animal

Además, estipula mecanismos de registro, vigilancia y sanciones para quienes cometan maltrato, abandono y crueldad animal.

Pero, ¿qué cambia para quienes tienen perros y gatos?, ¿habrá multas por no esterilizarlos?, ¿a quiénes se aplicarán las sanciones? y ¿qué reglas deberán seguir los zoológicos y farmaceúticas? Te contamos.

¿Qué obligaciones tendrán quienes tienen mascotas?

Las personas responsables de animales de compañía deberán cumplir con el principio de tutela responsable y proporcionar condiciones adecuadas para su vida.

La nueva legislación reconoce a los animales como sujetos de cuidado y contempla obligaciones relacionadas con alimentación, alojamiento y atención veterinaria que se enlistan de la siguiente manera:

- Proporcionar agua y alimento suficiente, adecuados a las necesidades nutricionales del animal.

- Mantener a los animales bajo atención veterinaria periódica, incluyendo vacunación, desparasitación y tratamientos para prevenir y tratar enfermedades.

- Brindar atención médica y, en su caso, etológica.

- Esterilización obligatoria para perros y gatos (salvo excepciones médicas o de cría legal autorizada)

- Proporcionar alojamiento adecuado a su especie, que permita libertad de movimiento y tome en cuenta sus necesidades sociales.

- Ofrecer estímulos físicos, sociales y mentales adecuados a su especie.

- Implementar las medidas necesarias para que el animal no escape o ponga en riesgo la seguridad y la integridad física de las personas, de él mismo y de otros animales.

- Mantener al animal identificado mediante sistemas visibles o electrónicos que no causen dolor, ansiedad o estrés.

- Responder por los daños y perjuicios que el animal ocasione a terceras personas.