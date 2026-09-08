Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

Paquete Económico 2027: oposición cuestiona crecimiento y rechaza más deuda e impuestos

PAN y PRI advirtieron que estarán alerta durante la discusión y votación para evitar “albazos” que afecten a los mexicanos con impuestos o recortes que afecten servicios.
mar 08 septiembre 2026 08:41 PM
Añadir Expansión Política en Google
Diputados de todas las bancadas integrantes de la Comisión de Hacienda reciben del secretario de Hacienda, Edgar Amador, el Paquete Económico 2027.
Diputados de todas las bancadas en la Comisión de Hacienda reciben de Hacienda el PEF 2027. (Foto: Cuartoscuro )

Legisladores de la oposición manifestaron su preocupación y escepticismo frente a las proyecciones de crecimiento del gobierno federal de entre 1.5 y 2.5% en términos reales para 2027 con el Paquete Económico presentado, y anunciaron que frenarán el endeudamiento y la eventual decisión de aumentar impuestos.

Los diputados Héctor Saúl Téllez, del Partido Acción Nacional (PAN), y Mario Zamora, del Revolucionario Institucional (PRI), coincidieron en que hay buenas intenciones pero contrastan con la realidad de ''un débil crecimiento económico'' y un preocupante nivel de endeudamiento público.

Publicidad

Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario del PAN, alertó sobre el inminente crecimiento de la deuda, la continuidad del " terrorismo fiscal" y el bajo crecimiento real.

El panista calificó el Paquete Económico como "probablemente muy inercial" y centró su alarma en la contratación de deuda pública.

Te podría interesar;

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.
presidencia

El Paquete Económico 2027 busca frenar la evasión fiscal y combatir el huachicol, dice Sheinbaum

Recordó que el techo de endeudamiento aprobado para este 2026 fue de por 1.7 billones de pesos, lo que representa prácticamente el 55% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que el crédito se ha vuelto el principal motor de financiamiento gubernamental.

Además planteó desmitificar las cifras de Inversión Extranjera Directa (IED).

Aunque el gobierno presume una captación de 35,000 millones de dólares, “únicamente el 7% corresponde a inversión nueva, mientras que el 93% restante son meras reinversiones de empresas ya establecidas. Este nivel del 7% es el más bajo de los últimos ocho años”, dijo.

"Hablar de crecimiento económico en nuestro país no se siente en los bolsillos de las familias mexicanas", concluyó, destacando que el crecimiento promedio del PIB acumulado en los últimos ocho años ha sido de apenas el 0.8%.

¿Qué opina el PAN de gravar cervezas y maruchan?

En materia tributaria, el panista adelantó un rechazo rotundo a cualquier aumento o creación de nuevos impuestos como lo sería la “actualización” del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas alcohólicas , alimentos con alto contenido de sodio como embutidos y sopas instantáneas.

Te podría interesar;

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, en el recinto legislativo.
Congreso

El Paquete Económico 2027 busca frenar la evasión fiscal y combatir el huachicol, dice Sheinbaum


Alertó que se mantendrán vigilantes ante posibles "albazos" legislativos como los del pasado, en que diputados de Morena y sus aliados proponen incremento de impuestos vía reservas presentadas de madrugada.

Publicidad

Además advirtió que el gobierno podría promover el endurecimiento de las medidas contra la evasión fiscal, pero esto no debe traducirse en un "terrorismo fiscal" o una fiscalización injusta que persiga de forma agresiva a la base de contribuyentes ya registrada.

Y ofreció que el PAN presentará su contrapropuesta económica enfocada en el bolsillo de los ciudadanos, que incluye: entregar el aguinaldo completo sin deducciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), reducir las tarifas de energía eléctrica, así como disminuir el IEPS aplicable a los combustibles.

¿El PRI apoya los programas sociales?

En tanto, el priista Mario Zamora advirtió que el PRI respalda estas iniciativas, pero aseveró que su partido las inventó y sostuvo que vigilarán que no se utilicen con fines estrictamente electorales y que sí operen de manera correcta.

“Nosotros en el PRI inventamos los programas sociales, siempre hemos estado de acuerdo en los programas sociales. Claro, de que se hagan bien y no de que se usen únicamente para beneficio electoral. Yo creo que hay que revisar, como les digo, todo el documento y tengan claro una cosa, en el PRI nos importa la gente”.

Sin embargo expresó que las preocupaciones del PRI son, además, la ausencia de un plan de reactivación económica.

Te podría interesar;

entrega-paquete-economico-2027
Economía

El Paquete Económico 2027 busca frenar la evasión fiscal y combatir el huachicol, dice Sheinbaum

“Nosotros hemos aprendido que de buenas intenciones está lleno el infierno, así que vamos a revisar a detalle el documento más importante que tiene el Gobierno Federal. ¿Y qué queremos ver? Queremos ver responsabilidad y queremos ver herramientas que ayuden a lo que urge en México, que es crecimiento económico. El país tiene 8 años sin crecer”, expuso.

Un país sin crecimiento, indicó, “no puede tener mejor justicia, no puede tener mejores oportunidades y no puede haber combate a la pobreza si no hay crecimiento económico”.

Por tanto, anticipó que su bancada revisará minuciosamente el documento de gasto e ingresos bajo la premisa de que los buenos deseos deben estar acompañadas de decisiones para reactivar la economía nacional, lo que por ahora no se aprecia.

Publicidad

Tags

Paquete económico Paquete Económico Elecciones México 2027 Programas Sociales Crédito fiscal Deuda pública Paquete Económico 2026

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad