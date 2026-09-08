Paquete Económico 2027: oposición cuestiona crecimiento y rechaza más deuda e impuestos

Además advirtió que el gobierno podría promover el endurecimiento de las medidas contra la evasión fiscal, pero esto no debe traducirse en un "terrorismo fiscal" o una fiscalización injusta que persiga de forma agresiva a la base de contribuyentes ya registrada.
Y ofreció que el PAN presentará su contrapropuesta económica enfocada en el bolsillo de los ciudadanos, que incluye: entregar el aguinaldo completo sin deducciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), reducir las tarifas de energía eléctrica, así como disminuir el IEPS aplicable a los combustibles.
¿El PRI apoya los programas sociales?
En tanto, el priista Mario Zamora advirtió que el PRI respalda estas iniciativas, pero aseveró que su partido las inventó y sostuvo que vigilarán que no se utilicen con fines estrictamente electorales y que sí operen de manera correcta.
“Nosotros en el PRI inventamos los programas sociales, siempre hemos estado de acuerdo en los programas sociales. Claro, de que se hagan bien y no de que se usen únicamente para beneficio electoral. Yo creo que hay que revisar, como les digo, todo el documento y tengan claro una cosa, en el PRI nos importa la gente”.
Sin embargo expresó que las preocupaciones del PRI son, además, la ausencia de un plan de reactivación económica.
“Nosotros hemos aprendido que de buenas intenciones está lleno el infierno, así que vamos a revisar a detalle el documento más importante que tiene el Gobierno Federal. ¿Y qué queremos ver? Queremos ver responsabilidad y queremos ver herramientas que ayuden a lo que urge en México, que es crecimiento económico. El país tiene 8 años sin crecer”, expuso.
Un país sin crecimiento, indicó, “no puede tener mejor justicia, no puede tener mejores oportunidades y no puede haber combate a la pobreza si no hay crecimiento económico”.
Por tanto, anticipó que su bancada revisará minuciosamente el documento de gasto e ingresos bajo la premisa de que los buenos deseos deben estar acompañadas de decisiones para reactivar la economía nacional, lo que por ahora no se aprecia.