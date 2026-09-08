Paquete Económico 2027: oposición cuestiona crecimiento y rechaza más deuda e impuestos

Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario del PAN, alertó sobre el inminente crecimiento de la deuda, la continuidad del " terrorismo fiscal" y el bajo crecimiento real.

El panista calificó el Paquete Económico como "probablemente muy inercial" y centró su alarma en la contratación de deuda pública.



Recordó que el techo de endeudamiento aprobado para este 2026 fue de por 1.7 billones de pesos, lo que representa prácticamente el 55% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que el crédito se ha vuelto el principal motor de financiamiento gubernamental.

Además planteó desmitificar las cifras de Inversión Extranjera Directa (IED).

Aunque el gobierno presume una captación de 35,000 millones de dólares, “únicamente el 7% corresponde a inversión nueva, mientras que el 93% restante son meras reinversiones de empresas ya establecidas. Este nivel del 7% es el más bajo de los últimos ocho años”, dijo.

"Hablar de crecimiento económico en nuestro país no se siente en los bolsillos de las familias mexicanas", concluyó, destacando que el crecimiento promedio del PIB acumulado en los últimos ocho años ha sido de apenas el 0.8%.

¿Qué opina el PAN de gravar cervezas y maruchan?

En materia tributaria, el panista adelantó un rechazo rotundo a cualquier aumento o creación de nuevos impuestos como lo sería la “actualización” del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas alcohólicas , alimentos con alto contenido de sodio como embutidos y sopas instantáneas.





Alertó que se mantendrán vigilantes ante posibles "albazos" legislativos como los del pasado, en que diputados de Morena y sus aliados proponen incremento de impuestos vía reservas presentadas de madrugada.