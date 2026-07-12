"La justicia no tiene madre": Caifanes dedica noche a buscadoras de desaparecidos en México

Saúl Hernández, vocalista de la banda mexicana, reconoció la lucha en especial de las madres buscadoras por encontrar a sus seres queridos desaparecidos.

"Gracias a todas las mujeres por mostrarnos un camino de justicia, evolución y paz”, dijo.

Hernández sostuvo que las madres convertidas en activistas y buscadoras realizan una tarea que el Estado no cumple. “Ustedes demuestran la injusticia y dolor que vivimos en México”, afirmó.

La noche de este 11 de julio en el Estadio GNP de Ciudad de México, la banda mostró en las pantallas fotografías de protestas de familias de personas desaparecidas en México.

Caifanes también dedicó la canción 'Viaje Astral' a quienes luchan por la equidad y contra la violencia de género.

“La siguiente canción se escribió para ti, mujer, por muchas razones que desconocemos, pero otras no tanto, como tu lucha contra el feminicidio. Por ejemplo, tú que luchas por la igualdad de género; por tu lucha, mamá, papá, por buscar a tus seres queridos; por ti, mujer, que nos enseñaste que necesitamos más hombres y menos machos", afirmó Hernández.

Antes unas 65,000 en el concierto, la banda buscó visibilizar uno de los problemas sociales que se ha mantenido como un reclamo constante hacia el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En México hay 135,296 personas desaparecidas y no localizadas al 12 de julio, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).