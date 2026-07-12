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México

"La justicia no tiene madre": Caifanes dedica noche a buscadoras de desaparecidos en México

Saúl Hernández, vocalista de la banda mexicana, reconoció la lucha de las madres, padres y familias que buscan a personas desaparecidas en México.
dom 12 julio 2026 12:30 PM
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Caifanes Estadio GNP
La banda mexicana Caifanes se presentó en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México. (Foto: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro.com)

Durante su concierto en el Estadio GNP de Ciudad de México, a banda Caifanes dedicó la canción 'Antes de que nos olviden' a las madres, padres y familias buscadoras en México.

"Antes de que nos olviden, rasgaremos paredes y buscaremos restos, no importa si fue nuestra vida", dice la canción.

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Saúl Hernández, vocalista de la banda mexicana, reconoció la lucha en especial de las madres buscadoras por encontrar a sus seres queridos desaparecidos.

"Gracias a todas las mujeres por mostrarnos un camino de justicia, evolución y paz”, dijo.

Hernández sostuvo que las madres convertidas en activistas y buscadoras realizan una tarea que el Estado no cumple. “Ustedes demuestran la injusticia y dolor que vivimos en México”, afirmó.

La noche de este 11 de julio en el Estadio GNP de Ciudad de México, la banda mostró en las pantallas fotografías de protestas de familias de personas desaparecidas en México.

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Caifanes también dedicó la canción 'Viaje Astral' a quienes luchan por la equidad y contra la violencia de género.

“La siguiente canción se escribió para ti, mujer, por muchas razones que desconocemos, pero otras no tanto, como tu lucha contra el feminicidio. Por ejemplo, tú que luchas por la igualdad de género; por tu lucha, mamá, papá, por buscar a tus seres queridos; por ti, mujer, que nos enseñaste que necesitamos más hombres y menos machos", afirmó Hernández.

Antes unas 65,000 en el concierto, la banda buscó visibilizar uno de los problemas sociales que se ha mantenido como un reclamo constante hacia el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En México hay 135,296 personas desaparecidas y no localizadas al 12 de julio, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

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