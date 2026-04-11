Sheinbaum defiende "Plan B" electoral y fin de pensiones doradas: "Le pese a quien le pese"

Durante el segundo día de visita al estado de Morelos, la mandataria encabezó la entrega de documentos que acreditan la propiedad de sus viviendas a 826 personas, a quienes se les condonaron los créditos de vivienda que aún debían.

La mayoría eran beneficiarias de créditos del Fondo de Vivienda para Trabajadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE) que ya habían pagado el doble o más de su deuda pero aún debían montos impagables.

Esas deudas quedaron en cero, se les entregaron certificados de finiquito y sus documentos de propiedad de vivienda, como parte del programa de condonamientos, congelamientos y de quitas para 400 mil personas con deudas impagables. Ahora quedan sólo 104 mil pendientes que serán atendidos este 2026.

Ante beneficiarios de ese esquema, la mandataria recordó que ya se aprobó, por las dos cámaras del Congreso, su propuesta de reforma electoral, misma que propone establecer un tope al presupuesto de los Congresos locales, para que no rebasen 0.70% del gasto del estado respectivo. También restringe el número de regidores a máximo 15 por ayuntamiento.

“¿Cuánto gasta el Congreso de Morelos? Pues gasta más que el de Colima, por diputado y con acuerdo de los diputados, de muchos, porque otros no. Pero con acuerdo de los diputados estatales. Y así muchos Congresos estatales. Cada diputado, en promedio, se llevaba muchísimo. Dijimos 'no, hay que bajar'. ¿Y ese recurso para quién va a ser? Ah, pues para agua potable, para vivienda, para repavimentación, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, explicó.