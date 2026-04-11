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Sheinbaum defiende "Plan B" electoral y fin de pensiones doradas: "Le pese a quien le pese"

La presidenta entregó 456 certificados de propiedad en Morelos, tras condonar igual número de créditos de vivienda que se volvieron impagables.
sáb 11 abril 2026 02:39 PM
Programa de Vivienda para el Bienestar en el estado de Morelos, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, el gobierno federal planea construir 20,000 hogares en Morelos. (Foto: Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió una vez más el "Plan B" de la reforma electoral y sostuvo que, junto con la enmienda para limitar el monto de pensiones onerosas, ya serán 5,000 millones de pesos los que se generarán en ahorros.

“Pésele a quien le pese, vamos a seguir gobernando para el pueblo de México, porque a nosotros nos eligió el pueblo de México”, declaró este sábado en referencia a sus críticos.

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Durante el segundo día de visita al estado de Morelos, la mandataria encabezó la entrega de documentos que acreditan la propiedad de sus viviendas a 826 personas, a quienes se les condonaron los créditos de vivienda que aún debían.

La mayoría eran beneficiarias de créditos del Fondo de Vivienda para Trabajadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE) que ya habían pagado el doble o más de su deuda pero aún debían montos impagables.

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Esas deudas quedaron en cero, se les entregaron certificados de finiquito y sus documentos de propiedad de vivienda, como parte del programa de condonamientos, congelamientos y de quitas para 400 mil personas con deudas impagables. Ahora quedan sólo 104 mil pendientes que serán atendidos este 2026.

Ante beneficiarios de ese esquema, la mandataria recordó que ya se aprobó, por las dos cámaras del Congreso, su propuesta de reforma electoral, misma que propone establecer un tope al presupuesto de los Congresos locales, para que no rebasen 0.70% del gasto del estado respectivo. También restringe el número de regidores a máximo 15 por ayuntamiento.

“¿Cuánto gasta el Congreso de Morelos? Pues gasta más que el de Colima, por diputado y con acuerdo de los diputados, de muchos, porque otros no. Pero con acuerdo de los diputados estatales. Y así muchos Congresos estatales. Cada diputado, en promedio, se llevaba muchísimo. Dijimos 'no, hay que bajar'. ¿Y ese recurso para quién va a ser? Ah, pues para agua potable, para vivienda, para repavimentación, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, explicó.

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“¿Y a quién le va a quedar ese recurso en vez de a los regidores? Pues al municipio, para poder repavimentar, hacer obras de agua con apoyo de los gobiernos estatales y federal. Entonces, ya hay límite para los regidores en el país”, agregó.

La mandataria aseguró que la reforma incluye un recorte al gasto del Senado —aunque eso no se contempla en lo aprobado— y recordó que “muchos” consejeros de organismos electorales ganaban más que ella, por lo que se limitaron sus ingresos.

“Con el dinero del pueblo pagaban seguros de gastos médicos mayores, privados y bonos y muchas otras cosas, pues ya no. Y ese recurso se va para la gente”.

Aseguró que, producto de esas medidas y con la reducción de pensiones a no más de la mitad de la percepción presidencial, habrá ahorros por 5,000 millones de pesos.

Además defendió su otra propuesta de reforma, ya avalada, para que a partir del 2030 ya no haya reelección en presidencias municipales ni en diputaciones.

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“Recuperamos el origen del sufragio efectivo, no reelección. ¿Qué otra cosa? Ya no se pueden heredar los puestos a los familiares. Ya nada de que yo fui presidente municipal, ahora le toca a mi hijo, ya no. Si quiere el hijo competir, que sea después, no de manera directa”, afirmó.

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Claudia Sheinbaum Vivienda

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