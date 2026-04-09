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Sheinbaum defiende uso de Afores para obras públicas; "son esquemas responsables", dice

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la Ley de Desarrollo para el Bienestar tenga el propósito de endeudar al país si no invertir en infraestructura.
jue 09 abril 2026 09:58 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el propósito de la ley es invertir más en infraestructura para el bienestar de los mexicanos. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los esquemas de financiamiento para proyectos de infraestructura en los que se ocuparán recursos de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) serán responsables y tienen como propósito el desarrollo de México.

“A lo que propongamos siempre van a decir que no, que está mal, que queremos endeudar más el país, que queremos utilizar las afores. Se trata de aumentar la infraestructura en México en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en trenes de pasajeros, en trenes de carga, de aumentar la cantidad de obra pública en nuestro país a través de esquemas de financiamiento que son totalmente responsables, son tan responsables que estamos pidiendo que se apruebe una ley en donde se utilicen distintos instrumentos”, explicó.

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La Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar permite la inversión en infraestructura pública bajo mecanismos de inversión mixta y establece que se pueda disponer de hasta un 30% de recurso de Afores.

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Las Afores administran hasta ahora seis billones de pesos pertenecientes a 73 millones de trabajadores mexicanos.

La presidenta expuso que el propósito de la Ley de Inversión en Infraestructura es impulsar el desarrollo del país.

"¿Qué queremos? Más obra para la gente para mejorar la vida de las personas y al mismo tiempo tener más conectado al país y generar empleos. Al mismo tiempo pues mejorar o avanzar en el desarrollo”, destacó.

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La presidenta comentó que en el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se utilizaron inversiones mixtas para obras como el aeropuerto de Puerto Escondido, en Oaxaca y en la carretera de Compostela-Tepic, en Nayarit.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene proyectada una inversión de 5.6 billones de pesos en inversión para infraestructura a través de esquemas de inversión pública e inversión mixta.

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Claudia Sheinbaum Afore Infraestructura general conferencia mañanera

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