Sheinbaum defiende uso de Afores para obras públicas; "son esquemas responsables", dice

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los esquemas de financiamiento para proyectos de infraestructura en los que se ocuparán recursos de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) serán responsables y tienen como propósito el desarrollo de México.

“A lo que propongamos siempre van a decir que no, que está mal, que queremos endeudar más el país, que queremos utilizar las afores. Se trata de aumentar la infraestructura en México en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en trenes de pasajeros, en trenes de carga, de aumentar la cantidad de obra pública en nuestro país a través de esquemas de financiamiento que son totalmente responsables, son tan responsables que estamos pidiendo que se apruebe una ley en donde se utilicen distintos instrumentos”, explicó.