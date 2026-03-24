Comisiones del Senado discuten ''Plan B''; oposición anuncia voto en contra

Según el dictamen, con este cambio se evita imponer un rango rígido en la integración de los ayuntamientos, reconociendo “con gran sensibilidad que la eficiencia administrativa no siempre depende de un número mínimo predeterminado, sino de la capacidad de cada ayuntamiento, para servir a su gente con los recursos que ella posee de manera exitosa y austera”.

Otra modificación que tuvo la propuesta presidencial fue agregar paridad de género en la integración de los ayuntamientos, pues este precepto fue borrado por la presidencia.

Sin embargo, la consulta de revocación de mandato mantiene las mismas fechas que planteó la presidenta Claudia Sheinbaum, pese a que el PT estuvo en contra de esta propuesta.

Ello porque se habré la posibilidad de que la consulta se realice en junio de 2027, cuando se lleven a cabo las elecciones intermedias.

Se mantiene la posibilidad de que si se solicita la consulta de revocación, la presidenta Claudia Sheinbaum pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor.

Al iniciar la discusión, los legisladores de MC y el PRI expresaron que votarán en contra de la propuesta para defender el federalismo.