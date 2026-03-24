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Congreso

Comisiones del Senado discuten ''Plan B''; oposición anuncia voto en contra

Al iniciar la discusión, los legisladores de MC y el PRI expresaron que votarán en contra de la propuesta para ''defender el federalismo''.
mar 24 marzo 2026 02:56 PM
Sesión Senado de la República
El Senado será el encargado de discutir primero el llamado ''Plan B''. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado comenzó esta tarde la discusión del “Plan B” electoral de la presidenta a Claudia Sheinbaum.

El proyecto de dictamen fue modificado, pues establece que habrá de una hasta 15 regidurías por ayuntamiento, cuando en la propuesta original el mínimo era de seis.

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Según el dictamen, con este cambio se evita imponer un rango rígido en la integración de los ayuntamientos, reconociendo “con gran sensibilidad que la eficiencia administrativa no siempre depende de un número mínimo predeterminado, sino de la capacidad de cada ayuntamiento, para servir a su gente con los recursos que ella posee de manera exitosa y austera”.

Otra modificación que tuvo la propuesta presidencial fue agregar paridad de género en la integración de los ayuntamientos, pues este precepto fue borrado por la presidencia.

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Sin embargo, la consulta de revocación de mandato mantiene las mismas fechas que planteó la presidenta Claudia Sheinbaum, pese a que el PT estuvo en contra de esta propuesta.

Ello porque se habré la posibilidad de que la consulta se realice en junio de 2027, cuando se lleven a cabo las elecciones intermedias.

Se mantiene la posibilidad de que si se solicita la consulta de revocación, la presidenta Claudia Sheinbaum pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor.

Al iniciar la discusión, los legisladores de MC y el PRI expresaron que votarán en contra de la propuesta para defender el federalismo.

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Congreso Mexicano Reforma electoral Cámara de Senadores

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