Congreso

El PVEM y el PT descartan ruptura con Morena por diferencias en la reforma electoral

Morenistas buscarán a sus aliados para convencerlos a que voten a favor de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.
mar 03 marzo 2026 04:37 PM
Por reforma electoral, PVEM y PT descartan ruptura con Morena
(Foto: Morena en el Senado.)

A horas de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe su iniciativa de reforma electoral, los senadores de los partidos aliados de Morena (PVEM y PT) aseguraron que no habrá ruptura con el oficialismo por esta iniciativa.

La vicecoordinadora del PT en la Cámara alta, Geovanna Bañuelos, aseveró que su partido no aprobará ninguna reforma que implica un retroceso democrático y aseguró que no habrá quiebre con Morena.

“No vamos a la ruptura. Yo creo que la derecha y la oposición se están lamiendo los bigotes de esta circunstancia, la están magnificando. Nosotros no somos ni un partido ni un movimiento de pensamiento único; somos un partido plural de izquierda, democrático y seguiremos estando con la Cuarta Transformación y con nuestra presidenta de la República", dijo.

Agregó que el PT está a la espera de la iniciativa presidencial para conocer su contenido y bajo eso, expresar su posicionamiento. Además, declaró que los CENDIS, los cuales ha impulsado su partido, no puede ser usados como “chantaje” para que se pronuncien en torno a cualquier reforma.

“No podemos consentir que los CENDIS , que impulsa el Partido del Trabajo, más no son del PT, sean una moneda de cambio, es un proyecto educativo que nos enorgullece por ser los impulsores (…) Nunca debe de ser un objeto de chantaje para que podamos nosotros pronunciarnos en torno a cualquier reforma de cualquier naturaleza”, declaró.

Mientras, el coordinador de PVEM en el Senado, Manuel Velasco, también mencionó que no hay riesgos de ruptura con Morena, y aseguró que esperan que llegue la iniciativa para dar un posicionamiento de la propuesta presidencial.

“No vemos riesgos de ruptura, pero eso no me corresponder a mi definirlo, le corresponde a la dirigencia nacional de mi partido”, declaró.

Este comentario contrasta con las declaraciones que ha dado el senador del mismo partido Luis Armando Melgar, quien ha declarado que él y varios integrantes de la bancada del PVEM en el Senado votarán en contra, debido a que no están de acuerdo, como la desaparición de los senadores plurinominales y reducción de recursos a partido políticos.

Por ello, la dirigencia del partido emitió un comunicado para especificar que las declaraciones de los legisladores son a titulo persona y no representan la postura oficial de este organismo político. Asimismo, mencionó que más adelante emitirá una posición, pero una vez que evalúen la propuesta presidencial.

Morena buscará a aliados

Mientras llega la propuesta presidencial al Congreso de la Unión, los senadores de Morena se reunieron, en donde decidieron que todos los legisladores de este partido apoyarán la iniciativa de reforma electoral que envía la presidenta.

Asimismo, los morenistas resolvieron que buscarán a los legisladores del PVEM y del PT para convencerlos a que voten a favor de la propuesta presidencial, pues sus votos son necesarios para que estos cambios pasen.

El senador Saúl Monreal comentó que el propósito es que vayan juntos los tres partidos (Morena, PT y PVEM) en la aprobación de la reforma electoral.

“Es un interés de todos (por convencer a los aliados), a menos de Morena estamos, y hemos platicado en ir buscando a todos los amigos del Verde y del PT, a los que no estuviera muy de acuerdo”, declaró el legislador.

Agregó que en el encuentro que sostuvieron no se planteó la opción de que se pudiera romper la alianza entre estos tres partidos, pues dijo que Morena necesita al PT y al PVEM para las próximas campañas de 2027.

En tanto, el senador Gerardo Fernández Noroña, mencionó que harán "todo lo posible" para que los legisladores del PVEM y del PT los acompañen en la aprobación de la reforma electoral.

"Entendemos sus razones y vamos a tratar de llegar a un acuerdo", dijo.

