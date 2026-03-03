El PVEM y el PT descartan ruptura con Morena por diferencias en la reforma electoral

“No vamos a la ruptura. Yo creo que la derecha y la oposición se están lamiendo los bigotes de esta circunstancia, la están magnificando. Nosotros no somos ni un partido ni un movimiento de pensamiento único; somos un partido plural de izquierda, democrático y seguiremos estando con la Cuarta Transformación y con nuestra presidenta de la República", dijo.

Agregó que el PT está a la espera de la iniciativa presidencial para conocer su contenido y bajo eso, expresar su posicionamiento. Además, declaró que los CENDIS, los cuales ha impulsado su partido, no puede ser usados como “chantaje” para que se pronuncien en torno a cualquier reforma.

“No podemos consentir que los CENDIS , que impulsa el Partido del Trabajo, más no son del PT, sean una moneda de cambio, es un proyecto educativo que nos enorgullece por ser los impulsores (…) Nunca debe de ser un objeto de chantaje para que podamos nosotros pronunciarnos en torno a cualquier reforma de cualquier naturaleza”, declaró.

Mientras, el coordinador de PVEM en el Senado, Manuel Velasco, también mencionó que no hay riesgos de ruptura con Morena, y aseguró que esperan que llegue la iniciativa para dar un posicionamiento de la propuesta presidencial.

“No vemos riesgos de ruptura, pero eso no me corresponder a mi definirlo, le corresponde a la dirigencia nacional de mi partido”, declaró.