El PVEM y el PT descartan ruptura con Morena por diferencias en la reforma electoral

Este comentario contrasta con las declaraciones que ha dado el senador del mismo partido Luis Armando Melgar, quien ha declarado que él y varios integrantes de la bancada del PVEM en el Senado votarán en contra, debido a que no están de acuerdo, como la desaparición de los senadores plurinominales y reducción de recursos a partido políticos.
Por ello, la dirigencia del partido emitió un comunicado para especificar que las declaraciones de los legisladores son a titulo persona y no representan la postura oficial de este organismo político. Asimismo, mencionó que más adelante emitirá una posición, pero una vez que evalúen la propuesta presidencial.
Morena buscará a aliados
Mientras llega la propuesta presidencial al Congreso de la Unión, los senadores de Morena se reunieron, en donde decidieron que todos los legisladores de este partido apoyarán la iniciativa de reforma electoral que envía la presidenta.
Asimismo, los morenistas resolvieron que buscarán a los legisladores del PVEM y del PT para convencerlos a que voten a favor de la propuesta presidencial, pues sus votos son necesarios para que estos cambios pasen.
El senador Saúl Monreal comentó que el propósito es que vayan juntos los tres partidos (Morena, PT y PVEM) en la aprobación de la reforma electoral.
“Es un interés de todos (por convencer a los aliados), a menos de Morena estamos, y hemos platicado en ir buscando a todos los amigos del Verde y del PT, a los que no estuviera muy de acuerdo”, declaró el legislador.