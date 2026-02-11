Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

Senado avala la entrada de marines de EU a México para participar en evento

19 elementos de la Marina de los Estados Unidos ingresarán a México para participar en un evento que se realizará del 15 de febrero al 16 de abril en Campeche.
mié 11 febrero 2026 01:19 PM
senado-pleno
Imagen ilustrativa. La discusión y aprobación de la solicitud fue pospuesta desde el 5 de enero, cuando el Senado detuvo el ingreso de tropas estadounidenses debido a la intervención del gobierno de Donald Trump en Venezuela. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

El Senado aprobó el ingreso de marines estadounidenses a territorio mexicano para asistir a un evento en Campeche. La solicitud fue presentada ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum y esta mañana fue avalada por la Comisión de Marina; minutos más tarde también fue discutida y aprobada en el pleno de la Cámara alta.

Con 105 votos a favor y una abstención, los senadores dieron su visto bueno a la entrada de 19 miembros del Equipo 2 de los Navy SEALs de la Marina de Estados Unidos, quienes participarán en el evento "Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales", que se llevará a cabo del 15 de febrero al 16 de abril.

Publicidad

Este evento se celebrará en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, en San Luis Carpizo, Campeche, así como en el Sector Naval de Ciudad del Carmen.

La discusión y aprobación de la solicitud fue pospuesta desde el 5 de enero, cuando el Senado detuvo el ingreso de tropas estadounidenses debido a la intervención del gobierno de Donald Trump en Venezuela, que culminó con la detención del presidente Nicolás Maduro.

Noticias relacionadas:

sheinbaum-eu
México

Sheinbaum: EU ya sabe que la intervención no es una opción para México

Originalmente, el evento estaba programado para celebrarse entre el 19 de enero y el 15 de abril de 2026, pero, debido al retraso en la autorización, se cambió la fecha.

El senador Gerardo Fernández Noroña expresó que, aunque siempre apoya la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado, en este contexto específico, considera inapropiado permitir la entrada de tropas estadounidenses a México.

Publicidad

Recordó que, en enero, Estados Unidos intervino en Venezuela, "secuestró" a Maduro y su esposa, Cilia Flores, e impuso además un "bloqueo criminal" en contra de Cuba. Según el legislador, no hay una actitud sincera o comprometida por parte del gobierno estadounidense.

“Yo considero que en este momento la entrada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a México no debería aceptarse ni para plantar arbolitos. No hay una actitud sincera, honesta, comprometida de parte del Gobierno de Estados Unidos y entiendo la enorme presión que tiene nuestro gobierno y la enorme responsabilidad que tiene nuestro movimiento”, señaló el morenista Fernández Noroña.

Te puede interesar:

intervencion-militar-EU-Mexico
México

Intervención militar de EU, riesgo latente para México en la lucha contra cárteles

Por su parte, la senadora Raquel Bonilla explicó que la presencia de los elementos de la Marina de Estados Unidos tiene como objetivo garantizar que cualquier cooperación en defensa se realice de acuerdo con la Constitución mexicana y con el pleno respeto a la soberanía y jurisdicción del Estado mexicano.

Publicidad

Tags

Cámara de Senadores Estados

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad