Senado avala la entrada de marines de EU a México para participar en evento

Este evento se celebrará en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, en San Luis Carpizo, Campeche, así como en el Sector Naval de Ciudad del Carmen.

La discusión y aprobación de la solicitud fue pospuesta desde el 5 de enero, cuando el Senado detuvo el ingreso de tropas estadounidenses debido a la intervención del gobierno de Donald Trump en Venezuela, que culminó con la detención del presidente Nicolás Maduro.

Originalmente, el evento estaba programado para celebrarse entre el 19 de enero y el 15 de abril de 2026, pero, debido al retraso en la autorización, se cambió la fecha.

El senador Gerardo Fernández Noroña expresó que, aunque siempre apoya la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado, en este contexto específico, considera inapropiado permitir la entrada de tropas estadounidenses a México.