Senado avala la entrada de marines de EU a México para participar en evento

El Senado aprobó el ingreso de marines estadounidenses a territorio mexicano para asistir a un evento en Campeche. La solicitud fue presentada ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum y esta mañana fue avalada por la Comisión de Marina; minutos más tarde también fue discutida y aprobada en el pleno de la Cámara alta.
Con 105 votos a favor y una abstención, los senadores dieron su visto bueno a la entrada de 19 miembros del Equipo 2 de los Navy SEALs de la Marina de Estados Unidos, quienes participarán en el evento "Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales", que se llevará a cabo del 15 de febrero al 16 de abril.