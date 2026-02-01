Congreso inicia sesiones de forma exprés y entre minutos de silencio por luto

A continuación, la morenista Gabriela Jiménez Godoy también pidió un minuto de silencio, esta vez por el asesinato de María Eugenia Delgado y Sheila Amezcua, tía y prima del secretario de Educación, Mario Delgado, y del diputado Felipe Delgado.

Tras la apertura formal del Congreso General, López Rabadán levantó la sesión. Minutos después, en San Lázaro, se celebró una segunda sesión que no duró más de 12 minutos, en la que se aprobó con votación económica un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Este acuerdo convoca a una sesión solemne este lunes 2 de febrero en conmemoración del Día de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Mientras tanto, el Senado de la República tendrá su primera sesión del periodo el próximo martes 3 de febrero, en la que se abordará el cambio de coordinador de los legisladores de Morena. Adán Augusto López Hernández dejó el cargo este domingo para centrarse en el trabajo territorial a favor de su partido; su lugar lo tomará Ignacio Mier.

🇲🇽🏛️ Se abre una nueva etapa de diálogo y decisiones para el país.



Este #1DeFebrero inició el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias en la #CámaraDeDiputados.



Con responsabilidad y compromiso, el trabajo legislativo continúa por México.#LXVILegislatura #Diputadas #Diputados… pic.twitter.com/TPqlNvmsNc — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 1, 2026

"Adán hizo un gran trabajo, se fue en medio del reconocimiento y el aplauso de todos nuestros compañeros. Yo le tengo una gran estima y aprecio. (La encomienda) es mantener la unidad y la cohesión", dijo Mier tras la salida del tabasqueño.

Ambas cámaras tienen ya en su agenda varias reformas que discutirán en este periodo, que concluye el 30 de abril. Entre ellas, destaca la reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará en las próximas semanas, aunque aún no se ha decidido en qué recinto legislativo se debatirá primero.

