Congreso

Congreso inicia sesiones de forma exprés y entre minutos de silencio por luto

Legisladores ofrecieron un minuto de silencio por la muerte de un senador panista y el asesinato de familiares del secretario de Educación, Mario Delgado.
dom 01 febrero 2026 02:02 PM
Congreso General del Congreso de la Unión
Ambas cámaras ya tienen una lista de reformas que analizarán en este periodo que finaliza el 30 de abril. Entre ellas se encuentra la reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum en las próximas semanas. (Foto: Cámara de Diputados)

El Congreso de la Unión dio inicio a su segundo periodo ordinario con una sesión que no superó los 15 minutos, en la que estuvieron presentes 419 diputados y 78 senadores.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, abrió la sesión, en la que el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, solicitó un minuto de silencio en honor al fallecimiento de Gustavo Sánchez Vázquez.

A continuación, la morenista Gabriela Jiménez Godoy también pidió un minuto de silencio, esta vez por el asesinato de María Eugenia Delgado y Sheila Amezcua, tía y prima del secretario de Educación, Mario Delgado, y del diputado Felipe Delgado.

Tras la apertura formal del Congreso General, López Rabadán levantó la sesión. Minutos después, en San Lázaro, se celebró una segunda sesión que no duró más de 12 minutos, en la que se aprobó con votación económica un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Este acuerdo convoca a una sesión solemne este lunes 2 de febrero en conmemoración del Día de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Mientras tanto, el Senado de la República tendrá su primera sesión del periodo el próximo martes 3 de febrero, en la que se abordará el cambio de coordinador de los legisladores de Morena. Adán Augusto López Hernández dejó el cargo este domingo para centrarse en el trabajo territorial a favor de su partido; su lugar lo tomará Ignacio Mier.

"Adán hizo un gran trabajo, se fue en medio del reconocimiento y el aplauso de todos nuestros compañeros. Yo le tengo una gran estima y aprecio. (La encomienda) es mantener la unidad y la cohesión", dijo Mier tras la salida del tabasqueño.

Ambas cámaras tienen ya en su agenda varias reformas que discutirán en este periodo, que concluye el 30 de abril. Entre ellas, destaca la reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará en las próximas semanas, aunque aún no se ha decidido en qué recinto legislativo se debatirá primero.

Adán Augusto López Hernández informó este domingo que dejará la coordinación de Morena en el Senado, cargo que será asumido por Ignacio Mier. Aunque continuará como senador, adelantó que también se dedicará a la operación política de su partido rumbo a las elecciones del próximo año.

Durante la plenaria de los senadores de Morena, López Hernández explicó que tomó la decisión de retirarse de la coordinación para enfocarse en fortalecer la unidad interna del partido.

"Hace un momento informé al grupo parlamentario de Morena que he decidido retirarme de la coordinación. Se abre la posibilidad de realizar trabajo político-electoral rumbo a las elecciones de 2027. Ahora debo dedicarme de tiempo completo a fortalecer la unidad dentro del partido", indicó.

Congreso

Adán Agusto López deja la coordinación de Morena en el Senado

