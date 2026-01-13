Monreal advierte que una reforma electoral sin la oposición no sería un buen precedente

A pocas horas de que la Comisión Presidencial para la reforma electoral entregue sus conclusiones sobre las propuestas para modificar el sistema político del país, Monreal expresó su confianza en que todos los actores políticos participen en el debate y que se atiendan las inquietudes de todas las partes.

"Voy a hablar con ellos. No quiero descalificar ni al PAN ni al PRI. Hablaré con sus coordinadores para que se sumen a una discusión amplia, en caso de que se presente una reforma constitucional o legal", explicó.

En su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Monreal aseguró que se escucharán todas las propuestas. "Valoraremos sus aportaciones, pues la intención es tener una discusión abierta y profunda de las propuestas", dijo.

A pesar de las diferencias que pudieran surgir durante las discusiones, Monreal enfatizó la importancia de que todos los actores estén presentes en el Congreso. "Aunque a veces los discursos de algunos personajes se calienten, prefiero que todos estemos juntos, escuchándonos y respetando nuestras diferencias", agregó.

No obstante, subrayó que la preferencia en cuanto al conocimiento y consulta de las propuestas de reforma será para los partidos aliados: el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM). "Sin sus votos, no será posible modificar la Constitución", afirmó.

Con 253 diputados de Morena, 62 del PVEM y 49 del PT, suman un total de 364 votos, lo que les otorga la mayoría calificada necesaria para aprobar reformas constitucionales. "Si no tenemos el apoyo de estos partidos o nos falta uno, la reforma constitucional no tiene posibilidades de avanzar", explicó.

Por ello, Monreal reiteró que el primer acuerdo debe alcanzarse con el Partido Verde y el PT. "Ellos son nuestros aliados y deben ser los primeros en conocer los detalles de la reforma y aportar sus ideas antes de su presentación formal", agregó.

El líder de Morena también se refirió a la reciente reunión entre los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Presidencial para la reforma electoral. Respecto a los comentarios de Pablo Gómez, presidente del INE, sobre la independencia del organismo, Monreal insistió en que la autonomía de los órganos electorales debe ser preservada.

En cuanto al presupuesto del INE, Monreal señaló que esa será una decisión exclusiva de los legisladores. "Los consejeros, en todo caso, debieron tocar las puertas del Congreso para tratar ese tema", concluyó.