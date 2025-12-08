Publicidad

Congreso

Diputados discutirán en foros la reforma para unir revocación y elecciones

La oposición rechazó el formato de los foros pero Morena y aliados se impusieron; la consulta carece de fechas y lugares.
lun 08 diciembre 2025 10:20 PM
Sesión cámara de diputados
Los morenistas promueven la reforma para unir las jornadas electorales. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó ir a “consultas” sobre la iniciativa de reforma al artículo 35 de la Constitución que propone adelantar la consulta de revocación de mandato presidencial a 2027, para que sea el mismo día de las elecciones federales de ese año.

Los foros, sobre los que no hay fechas ni lugares definidos, fueron cuestionados por la oposición, unos por la improvisación con la que se pretende realizarlos y otros porque se acordó que cada grupo parlamentario propondrá el número de ponentes según su fuerza, es decir, habrá mayoría de invitados morenistas.

El presidente de la Comisión, el diputado de Morena Leonel Godoy, recordó que la semana pasada el coordinador de los morenistas, Ricardo Monreal, propuso ir a un esquema de consultas antes der proceder a la dictaminación.

El diputado Alejandro Domínguez, del Revolucionario Institucional (PRI), expuso que si la intención es planear una consulta restringida, sería mejor proceder ya a votar la reforma.

“Si es para darnos atole con el dedo a todos y hacer como que se hizo una consulta y al final de cuentas dejar las cosas igual, pues mejor suban otra vez el dictamen para poderlo debatir y ya puedan sacar la reforma que es la aspiración que tienen, ¿verdad?”, dijo en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

La propuesta de foros donde Morena tendrá la mayoría y pondrá a los ponentes es restrictiva, cuestionó la diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano.

La diputada petista Lilia Aguilar cuestionó el rechazo opositor, cuando antes había pedido foros.

“Como diría el clásico Enrique Peña Nieto, no están contentos con nada. Hace un par de semanas que se veía que esto se iba a discutir en esta comisión, estaban los gritos de la oposición desaforados diciendo que íbamos a pasar por encima de todo el mundo y que lo íbamos a aprobar de la noche a la mañana”.

Aguilar Gil propuso, y logró, modificar el acuerdo de consultas, que inicialmente serían en dos bloques, y cuatro ponentes por bloque, a propuesta de los grupos parlamentarios, según su fuerza. Es decir, de 16 ponentes la mayoría de los ponentes serán propuestos por Morena.

A propuesta de la petista se duplicó a cuatro bloques de reuniones, invitar a la academia, expertos electorales y sectores sociales y serían 32 invitados, según sugirió.

Mientras, por Acción Nacional (PAN), que también votó en contra, la vicecoordinadora, Noemí Luna, dijo que ese voto no significa que esté en contra de la reforma para unir revocación y elecciones federales.

Incluso dijo que su partido busca que lo mismo ocurra con la revocación de gobernadores, por lo que propone que se incorpore a la reforma.

Pero cuestionó que se apruebe ir a foros sin metodología, tiempos, lugares. “Las consultas no pueden degenerarse en asambleas partidistas, que los parlamentos abiertos no deben convertirse en simples escenografías donde se escucha, pero no se atiende, que la participación ciudadana merece respeto, no simulación”.

Por eso, “no podemos acompañar un acuerdo sin reglas claras. Incluso el acuerdo que se nos dio a conocer a las y los integrantes de esta comisión hace una semana estipulaba que la primera consulta fuera hoy. O sea, no tenemos claro ni fechas ni a quién se va a atender y no, nosotros no nos oponemos al diálogo, a lo que nos oponemos es a la improvisación”, dijo.

