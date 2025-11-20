Iniciativa sobre jornada laboral de 40 horas llegará en diciembre, dice Monreal

“No hay que desesperarse; yo desearía que antes de que cierre el periodo de sesiones, que estamos pensando en cerrar entre el 11 y 12 de diciembre, pueda darse esta iniciativa”, dijo.

Asimismo, declaró que la mandataria federal prometió que la reducción de la jornada laboral hasta las 40 horas se implementará antes de que concluya su sexenio en 2030, por lo que, estimó, la aplicación será gradual.

Agregó que quien redactará la iniciativa será el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, pero desconoce si ya concluyó con ello.

“Él estaba conversando, por encargo de la presidenta, con los sectores económicos, con las cámaras, con los grupos empresariales para caminar de manera consensada en la propuesta que se haga y me parece muy atinado que se haga así”, mencionó.

Aunque Ricardo Monreal estimó que esta propuesta podría llegar en diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum había informado en octubre que en noviembre su gobierno presentaría la iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas.

“En noviembre ya hace una propuesta a la Secretaría del Trabajo, ha estado trabajando con los trabajadores, obviamente con todos los sindicatos y también con los empresarios. Nuestra idea es que avance 40 horas pero que siga aumentando el salario, que no sea una por la otra”, comentó la mandataria federal el 14 de octubre.

Desde 2023 se discute en la Cámara de Diputados reducir la jornada laboral hasta las 40 horas. En abril de ese año se aprobó por la Comisión de Puntos Constitucionales, pero nunca llegó al Pleno ante los cuestionamientos de empresarios sobre su aplicación.

Actualmente la ley señala que la jornada laboral es de 8 horas diarias, por lo que en total son 48 horas a la semana, pero con la modificación esta reducirá a 40 horas.

“Entre los obreros, jornales, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos”, se mencionaba en la reforma constitucional que se propuso desde 2023.

