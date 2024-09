México necesita inyectar inversión millonaria y tecnología ante escasez de agua

Agua, seguridad nacional

Para Rodríguez Márquez, el agua es un tema de seguridad nacional y el segundo problema más importante de atender en México, solo después de la inseguridad.

“A este tipo de proyectos debe dársele un enfoque de seguridad nacional porque hay una Ley de Seguridad Nacional que habla de estos temas que están incluidos. Tienen que darle una preferencia presupuestal, tienen que darle una preferencia reglamentaria en función de su ámbito legislativo.

“El agua es un recurso vital, no solo para el consumo doméstico, que es la parte primordial y es la parte que debe tener la prioridad, pero también el agua es una palanca de desarrollo para el crecimiento económico de nuestro país”.

Muestra de la importancia que tiene para el desarrollo del país, fueron las crisis hídricas atravesadas en dos entidades clave como Nuevo León, cuyo gobierno incluso intentó ‘bombardear’ nubes para contar con agua para su población, así como la Ciudad de México, donde el Sistema Cutzamala ha registrado niveles históricamente bajos durante los últimos dos años, e incluso se habló del riesgo de llegar al ‘Día Cero’.

El año pasado las presas que abastecen al Sistema Cutzamala registraron muy bajos niveles de almacenamiento. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

A la par de un presupuesto suficiente se requiere invertir en nuevas tecnologías para hacer eficiente la distribución y uso del agua en el país.

Ejemplo de ello, es un proyecto en Tamaulipas para la desalación de agua del mar con tecnología implementada en los Emiratos Árabes, comparte el especialista. Otra muestra es el uso de inteligencia artificial y otras tecnologías para la detección de fugas en la red de agua potable.

“Ya hay sistemas donde a través de inteligencia artificial, donde a través de nanorobots, de sensores (…) empiezan a ver dónde hay fugas, dónde están las presiones y van sellando esas fugas.

“(¿Es costoso? ) ¡Claro que es costoso!, pero es redituable, es más costoso no tener agua. Dicen por ahí que no hay agua más cara que la que no se tiene”, indica Rodríguez Márquez, el experto que estará presente en la exposición internacional Aquatech México.

En la exposición que se llevará a cabo de este 3 al 5 de septiembre y se realizará en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, exponentes nacionales e internacionales mostrarán desarrollos tecnológicos y propuestas de soluciones alrededor del agua.