Zuarth y Chong retan a Noroña a demostrar que quisieron afiliarse a Morena

“Es un ignorante. Lamentó que haya sido presidente del Senado. Para poderme ir a un escaño por otro partido, tenía que haber renunciado a mi partido, a la mitad de mi responsabilidad como senador”, declaró Osorio Chong en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula.

Chong aseguró que Fernández Noroña busca generar una “cortina de humo” para tapar los señalamientos que hay contra él por la adquisición de su casa de 12 millones de pesos y el uso de una aeronave pública.

“Ahora lo reto que lo diga, que documente. Es una vergüenza para la izquierda, para Morena. Es un payaso de circo. Quiere poner en la mesa temas para desviar la atención de lo suyo y no lo voy a permitir”, declaró el expriista.

Por su parte, el panista Roberto Gil Zuarth también “retó” a Fernández Noroña a decir a quién le pidió una posición en Morena, cuándo y en qué momento lo hizo, y hasta cuestionó si el partido oficialista estaba desesperado como para ofrecer posiciones a los cercanos al expresidente Felipe Calderón.

“Yo no sabía que Noroña estaba ofreciendo cargos plurinominales a los calderonistas, si somos su némesis; imagínate, qué tan desesperados pudieron haber estado en algún momento que hasta a nosotros -que hemos trabajado con el adversario de Andrés Manuel López Obrador- nos ofrecieron posiciones a Morena”, se burló el panista.

Mencionó que durante todo el gobierno de López Obrador, asumió la defensa del PAN y hasta enfrentó persecuciones políticas, por lo que enfatizó que es mentira lo que declaró Fernández Noroña.

“Es una vil mentira, es un mentiroso compulsivo, un brabucón decadente y parece que lo que le molestó fue la denuncia que presenté en su contra por enriquecimiento ilícito y otros delitos”, mencionó.

El martes 20 de octubre, Gerardo Fernández Noroña afirmó que el panista Roberto Gil Zuarth y Miguel Ángel Osorio Chong intentaron entrar a Morena para buscar una candidatura, pero el partido les negó el ingreso.