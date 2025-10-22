Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

Diputados aprueban reformas a la Ley Orgánica de la Armada de México

La iniciativa fue enviada por la presidenta Sheinbaum el pasado 6 de octubre y generó el rechazo de la oposición. Fue aprobada hoy, en lo general y particular, con 344 votos a favor y 127 en contra.
mié 22 octubre 2025 03:48 PM
Aduanas frenan 2,937 intentos de huachicol fiscal en 8 meses
Funcionarios públicos, elementos de la Secretaría Marina y empresarios han sido vinculados a una red importante de contrabando de combustibles. (Foto: Secretaría de Marina (Semar))

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 344 votos a favor y 127 en contra, reformas a la ley Orgánica de la Armada de México para reorganizar a esa institución y formalizar las atribuciones que, mediante decretos presidenciales, se le dieron en materia de aduanas.

La aprobación se da en medio de la controversia por la participación de integrantes de la Marina en el llamado “huachicol fiscal”.

Publicidad

La iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 6 de octubre y generó el rechazo de la oposición, pues la reforma mantiene el control aduanero en manos de la Marina, pese al escándalo fiscal.

El presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, Luis Arturo Oliver Cen, quien fundamentó el dictamen ante el pleno, sostuvo la “ley no amplía esas facultades, sino que las reordena y actualiza”.

En el sexenio pasado, mediante decreto presidencial, se incrementaron las atribuciones de la Secretaría de Marina y, en consecuencia, de la Armada de México, en la coordinación con entidades paraestatales y aduanas marítimas e interiores.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador firmó ese decreto el 21 de diciembre de 2021, con el cual se reformó el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. el del servicio de Administración Tributaria y el de la Agencia Nacional de Aduanas para que la institución se hiciera cargo del control aduanero.

También mediante decreto presidencial, el expresidente dio a la Marina la atribución de manejar el Corredor Interocéanico del Itsmo de Tehuantepec.

Te puede interesar:

Aduanas frenan 2,937 intentos de huachicol fiscal en 8 meses
Congreso

Sheinbaum envía iniciativa para reforzar control de Semar en Aduanas

“Por lo antes expresado, resulta imprescindible que la Ley Orgánica de la Armada de México se encuentre acorde con lo establecido en los citados ordenamientos”, indicó la presidenta en su iniciativa, misma que fue aprobada en sus términos .

El diputado Oliver Cen destacó que la reforma también contempla atribuciones respecto al ciberespacio, pues “es un nuevo campo de batalla”.

La reforma prevé el empleo del ciberespacio “como un nuevo dominio de actuación dentro del concepto contemporáneo de seguridad nacional y la Armada de México”.

“En este ambiente tendrá que conducir operaciones para la defensa nacional”, añadió.

“Esta visión responde a los retos globales de defensa, inteligencia y soberanía digital, áreas que requieren capacidades, tecnología y coordinación interinstitucional”, destacó.

Publicidad

Te puede interesar:

Aduanas frenan 2,937 intentos de huachicol fiscal en 8 meses
Congreso

Sheinbaum envía iniciativa para reforzar control de Semar en Aduanas

En el mismo sentido, el presidente de la Comisión de Marina, Jaime Martínez López, de Morena, aseguró que la reforma “actualiza la misión de la Armada de México mediante la modernización de sus capacidades operativas, estratégicas y tecnológicas”.

Sostuvo que con los cambios se armoniza la legislación con los instrumentos internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Las preocupaciones opositoras

Sin embargo, las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) expusieron sus preocupaciones porque a las instituciones castrenses se les asignen tareas civiles, el Congreso no pueda ejercer sus tareas de control y la ley no incluyó nada al respecto.

La diputada panista Julia Licet Jiménez destacó que con la reforma se eliminó toda referencia al respeto a los derechos humanos, lo que preocupa si se considera la creciente “militarización de tareas civiles”sin que haya "límites claros ni mecanismos de rendición de cuentas” .

Además, los casos de corrupción detectados en la institución (entorno al huachicol fiscal) confirmaron, sostuvo, que “no era correcto ni constitucional otorgar las Fuerzas Armadas atribuciones más allá de la seguridad nacional”.

“Advertimos que eso ponía en riesgo su prestigio y distraía sus verdaderas obligaciones y hoy lamentablemente tenemos la razón. Vemos a la Marina involucrada en casos de huachicol fiscal, consecuencia directa de haber asumido responsabilidades que no les correspondían”, expuso la panista.

Luego la diputada Margarita Zavala, también de Acción Nacional, precisó que su partido respeta a las fuerzas armadas, pero son las autoridades civiles las que deben realizar tareas como las que se han asignado a los militares.

Te puede interesar:

La reforma aduanera crea un sabor agridulce: digitaliza y agiliza, pero los impuestos se cobrarán dos veces
Economía

Reforma aduanera enciende alertas por sobrerregulación y efecto en inversiones

En la discusión, por Movimiento Ciudadano Pablo González Ahued evidenció además la gravedad de que esas nuevas atribuciones se dan sin control del Congreso.

Desde que comenzó la 66 Legislatura no se ha integrado, acusó, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, misma que debe conocer y evaluar las actividades de las fuerzas armadas.

La diputada del PRI Ariana Rejón alertó también: “Morena no está modernizando la Armada, la está secuestrando”.

La priísta explicó el voto en contra emitido por su partido porque la pretensión de la presidencia es el control político de las fuerzas armadas.

“Este dictamen no nació en los cuarteles navales, nació en Palacio Nacional y huele a control político, no a profesionalización militar. Morena no quiere instituciones militares fuertes, quiere instrumentos políticos obedientes”.

Reclamó que se cierren los caminos a la vigilancia civil de las Fuerzas Armadas, lo que sólo se logra con transparencia, rendición de cuentas, límites claros, “pero esto (la reforma) no es supervisión civil, esto es control político vertical, esto es sumisión de nuestras Fuerzas Armadas a Palacio Nacional”.

Publicidad

Tags

Vaquita marina Aduanas Congreso Mexicano Secretaría de Marina Claudia Sheinbaum huachicoleros

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad