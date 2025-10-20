Reglas de pandemia covid permiten que legisladores hagan lo que quieran durante sesiones

Fuera de esos casos, desde 2020 los legisladores pueden decidir si acuden o no a las sedes legislativas, pues pueden conectarse por Internet, aunque ya no hay ninguna situación de emergencia.

De forma recurrente cada vez que un legislador es evidenciado en situaciones como la de Blanco, los líderes parlamentarios indican que buscarán volver a las sesiones presenciales, lo que no ha ocurrido.

Sólo Movimiento Ciudadano ha exigido que discusiones relevantes, como lo fue Ley de Ingresos 2026, apenas la semana pasada, sean presenciales, pero los demás coordinadores parlamentarios no lo han avalado.

Hay propuestas para que temas relevantes se tengan que discutir siempre en la Cámara. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

Cuestionado sobre el caso de Blanco, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, recordó que la ley sí establece sanciones, pero no se pronunció por aplicarlas al exfutbolista.

“La ley y el reglamento establece sanciones a los faltistas. Hay que seguir eso y todos cumplir con el deber, con asistir, todos estar pendientes de las reuniones de comisión y cumplir con los trabajos. Luchamos muchos años por estar aquí hay que honrar esa confianza que nos dio la población para estar aquí”.

Recordó que en caso de que los legisladores falten a su responsabilidad, la ley establece “disminución de dietas o descuento de días que no asisten o que no cumplen con su responsabilidad”.

Pero la aplicación de esas medidas “en todo caso serán los órganos administrativos los que lo determinen”, dijo.

De acuerdo con el artículo 50 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sin embargo, esas sanciones sólo podrían proceder si así lo determina la presidencia de la mesa directiva y se registran más de seis inasistencias al pleno en un mismo periodo de Sesiones y no se justifican.

Monreal sostuvo que “estamos revisando” volver a sesionar presencialmente, pero “eso va a tardar”.

“Cada vez que una persona incumple con su responsabilidad legislativa, no me deja un buen sabor”, dijo con referencia al diputado y exfutbolista.

Pero insistió: “hay que hacer un llamado a todos los a todos y a todas las legisladoras a cumplir con nuestra responsabilidad y con nuestro deber con la Cámara de Diputados”.

“La mayor parte de diputados que están a distancia se preparan y estudian (…) Sí, confío en la decisión que toman (cuando votan) porque ya están bastante grandecitos, todos para saber lo que votan y cómo lo votan'', agregó.