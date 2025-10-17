Publicidad

Congreso

Diputados debaten Ley de Ingresos para segundo año de Sheinbaum

El documento deberá remitirse al Senado a más tardar el 20 de octubre; diputados alistan también la discusión presupuestal.
vie 17 octubre 2025 12:49 PM
Diputados alistan el paquete fiscal 2026 con nuevos impuestos, cuotas y más facultades para el SAT
Los coordinadores parlamentarios Elías Lixa (PAN) y Ricardo Monreal (Morena), y Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. (Foto: Cuartoscuro )

La Cámara de Diputados reinició este viernes su sesión para desahogar la parte de ingresos del Paquete Económico 2026; se contemplan ingresos de 10.1 billones de pesos para el próximo año.

Los legisladores anticipan otra jornada maratónica de discusión, ahora para debatir y aprobar el dictamen de Ley de Ingresos de la Federación 2026, documento que consolida la totalidad de los recursos con los que podrá contar por concepto de impuestos, derechos y deuda, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su segundo año de gobierno.

El dictamen de la Ley de Ingresos contempla que habrá ingresos totales por 10.19 billones de pesos, o sea 891,677 millones de pesos más que este 2025.

Los ingresos tributarios serán -se propone- por 5.84 billones de pesos en 2026

El resto de los ingresos son por aprovechamientos, transferencias, asignaciones, subsidios o pensiones e ingresos por la venta de bienes y servicios (petroleras y no petroleros), además de contribuciones de mejoras

Además el dictamen de la Ley de Ingresos contempla autorizar al Ejecutivo Federal a contratar endeudamiento neto interno hasta por 1.78 billones de pesos y externo hasta por 15 mil 500 millones de dólares, con el propósito de financiar el Presupuesto de Egresos y realizar operaciones de refinanciamiento.

El dictamen a discusión incluyó tres novedades propuestas en la iniciativa remitida por el Ejecutivo el pasado 8 de septiembre:

-Se favorecerá la repatriación de capitales con tasa preferencial de I15% de Impuesto sobre la Renta (ISR) sin deducciones, a personas físicas y morales que retornen capitales de procedencia lícita al país antes del 8 se septiembre de 2026.

La condición será que estos recursos se inviertan en actividades productivas dentro de México durante al menos tres años.

-Dejarán de ser deducibles de pago de ISR el 75% de las cuotas pagadas por los bancos al IPAB pues se busca restringir beneficios fiscales excesivos a instituciones financieras.

-Se eliminará el régimen fiscal especial para bancos y se homologará el tratamiento de deducciones de créditos incobrables a las reglas aplicables a todos los contribuyentes.

Además la propuesta de Ley de Ingresos 2026 sufrió cambios durante la dictaminación y destacan:

-Se redujo la tasa de retención de plataformas para personas morales. La Secretaria de Hacienda (SHCP) propuso 4% y se propone bajarla a 2.5 %.

-Además se acordó establecer tasa cero de Impuesto al Valor Agregado )IVA) a productos de higiene menstrual más allá de toallas sanitarias tampones y copas.

-Se incluyen ahora por ejemplo calzones y discos menstruales, tanto reutilizables como desechables.

-Se avaló en el dictamen un descuento en accesorios y actualizaciones de adeudos con el ISSSTE.

Esto busca favorecer a las entidades federativas que tienen adeudos con el ISSSTE, pues se faculta a ese Instituto para descontar hasta el 100% de los intereses moratorios, actualizaciones y recargos adeudados.

También se propone que los recursos que se obtengan del pago de los adeudos de cuotas y aportaciones al ISSSTE, se destinen al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

