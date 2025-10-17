Diputados debaten Ley de Ingresos para segundo año de Sheinbaum

El dictamen de la Ley de Ingresos contempla que habrá ingresos totales por 10.19 billones de pesos, o sea 891,677 millones de pesos más que este 2025.

Los ingresos tributarios serán -se propone- por 5.84 billones de pesos en 2026

El resto de los ingresos son por aprovechamientos, transferencias, asignaciones, subsidios o pensiones e ingresos por la venta de bienes y servicios (petroleras y no petroleros), además de contribuciones de mejoras

Además el dictamen de la Ley de Ingresos contempla autorizar al Ejecutivo Federal a contratar endeudamiento neto interno hasta por 1.78 billones de pesos y externo hasta por 15 mil 500 millones de dólares, con el propósito de financiar el Presupuesto de Egresos y realizar operaciones de refinanciamiento.

El dictamen a discusión incluyó tres novedades propuestas en la iniciativa remitida por el Ejecutivo el pasado 8 de septiembre:

-Se favorecerá la repatriación de capitales con tasa preferencial de I15% de Impuesto sobre la Renta (ISR) sin deducciones, a personas físicas y morales que retornen capitales de procedencia lícita al país antes del 8 se septiembre de 2026.

La condición será que estos recursos se inviertan en actividades productivas dentro de México durante al menos tres años.

-Dejarán de ser deducibles de pago de ISR el 75% de las cuotas pagadas por los bancos al IPAB pues se busca restringir beneficios fiscales excesivos a instituciones financieras.

-Se eliminará el régimen fiscal especial para bancos y se homologará el tratamiento de deducciones de créditos incobrables a las reglas aplicables a todos los contribuyentes.