Monreal y Rabadán piden investigar red de empresas creada en Gobierno de Blanco

Las empresas cuentan con reportes por incumplimiento de contratos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Animal Político señala que las tres empresas ''recibieron al menos 20 contratos por mil 161 millones de pesos en el sexenio de Cuauhtémoc Blanco''.

De ese dinero, detalla el medio, 323 millones fueron pagados de forma irregular ''porque no hay evidencia de que las compañías hayan brindado sus servicios, ni tampoco Servicios de Salud de Morelos comprobó o justificó sus gastos''.

López Rabadán pidió que se haga una investigación objetiva del caso sobre Blanco, quien es diputado de Morena.

“Que las instituciones garanticen que si los recursos son bien ejercidos haya un reconocimiento, y si en algún momento, no importa el partido, no importa el color, no importa la entidad federativa, si algo se hizo de manera ilegal, una vez hecha una investigación, objetiva se sancione”, dijo la panista y presidenta de la Cámara de Diputados.

“Para todo México una de las prioridades, de las y los mexicanos, es la salud, es que haya medicinas, que haya hospitales, que haya un sistema público de salud que funcione, que salve la vida de los mexicanos y que pueda reforzar esta impronta de que los mexicanos pagan impuestos para tener servicios públicos”, agregó.

“Se debe de investigar y llevarse hasta sus últimas consecuencias”, dijo Ricardo Monreal, de Morena, al ser cuestionado sobre el tema.