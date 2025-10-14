Senadores planean entregar 15 días de salario para damnificados

La presidenta de la Cámara alta comentó que con los recursos que se donen, se adquirirán herramientas y enseres básicos que serán entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional para su distribución directa en las zonas afectadas, garantizando transparencia y eficacia en el manejo de los apoyos.

La dieta de los senadores es de 131,874 pesos netos, por lo que una quincena equivale a 65,937 pesos. Esa será la cantidad máxima que podrán donar los legisladores.

Ante ello, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, comentó que los legisladores panistas están dispuestos a apoyar con recursos, pero especificó que cada legislador decidirá la cantidad que entrega.

“Hemos platicado y en el grupo parlamentario del PAN estamos en disposición de solidarizarnos, de apoyar todos en la medida de nuestras posibilidades. No es algo con lo que queramos hacer caravana, porque es un granito de arena”, mencionó.

El senador Gerardo Fernández Noroña sostuvo que dará los 15 días de su salario para los damnificados.

En la discusión sobre lo acontecido en los cinco estados afectados por las lluvias torrenciales, el PRI criticó que no se haya alertado a la población y pidió que haya una investigación independiente para esclarecer las responsabilidad civiles, administrativas y penales.

“Los gobernadores de Veracruz y de Hidalgo no han pagado la prima del seguro, porque dicen que es muy cara. Yo creo que les saldrá barato reconstruir los estados y más en estas condiciones”, reclamó la legisladora Carolina Viggiano.

El coordinador de los morenistas, Adán Augusto López, aseveró que pese a que se supo y se avisó con tiempo de que venían lluvias atípicas, nadie imaginó la magnitud de la tragedia.

“Una tragedia de estas magnitudes es impredecible. Lo platico desde mi experiencia como gobernador (en Tabasco) en 2020, fue el primer ejercicio de aplicación directa de los recursos de los que dispone el gobierno federal para atender una emergencia de tal tamaño”, declaró.

La panista Lilly Téllez mencionó que Morena se “robó” los recursos del Fonden, el cual era un instrumento financiero público para atender los fenómenos naturales.

“Ustedes, bola de ladrones, hasta el último centavo del Fonden se lo acabaron, se lo robaron y ahí están sentados como si nada, quieren eludir el tema, no quieren que se hable de eso, porque son culpables, asquerosos ladrones”, dijo.

Ante las críticas de la panista, la senadora Cinthya López Castro señaló que deje de buscar culpables, pues dijo que la gente lo que menos quiere es ver cómo los políticos se pelean y buscan culpables.

“Das vergüenza como senadora, porque la gente lo que espera es que vayas a ayudar, dones tu sueldo para lo que está pasando, dejes de buscar culpables y dejes de ser inhumana, ya sabemos que nunca te ha pasado una tragedia, que han vivido en la opulencia todo el tiempo”, mencionó la senadora morenista.