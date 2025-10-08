Ley Nicole, la iniciativa que busca prohibir cirugías estéticas en adolescentes

Ley Nicole para prohibir procedimientos estéticos en menores de edad

La iniciativa presentada por la senadora Gina Campuzano propone reformar la Ley General de Salud, para prohibir procedimientos meramente estéticos en personas menores de edad y que solamente se permitan cirugías reconstructivas por salud, malformaciones, secuelas de quemaduras, accidentes u otra patología y solo bajo candados clínicos y hospitalarios verificables.

El proyecto define como cirugía estética a toda intervención no orientada a prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, ni a restaurar una función o integridad anatómica alterada por malformación congénita, accidente o enfermedad.

No obstante, contempla excepciones médicas cuando los procedimientos sean reconstructivos o funcionales, siempre que cumplan una serie de salvaguardas clínicas:

1. Valoración multidisciplinaria por especialistas certificados en cirugía plástica, pediatría y salud mental infantil, con dictamen escrito.

2. Segunda opinión independiente de un cirujano plástico con experiencia en población pediátrica.

3. Periodo de reflexión de al menos 30 días naturales entre la entrega de la información y la intervención.

4. Consentimiento informado reforzado de padres o tutores, y asentimiento de la persona adolescente. En caso de disenso entre los tutores, se requerirá autorización judicial.

5. Autorización sanitaria previa de la COFEPRIS, que podrá negar o condicionar la intervención.

6. Realización exclusiva en establecimientos con licencia sanitaria y cumplimiento de las normas oficiales mexicanas.

Durante la presentación de la iniciativa Ley Nicole en el Senado, la legisladora señaló que la muerte de una menor tras someterse a una cirugía estética “no fue una decisión propia, sino el resultado de una maquinaria que lucra con las inseguridades y convierte los cuerpos en negocio”.

“Nicole no tomó esa decisión, se la tomaron; la empujó una maquinaria que lucra con inseguridades, que convierte cuerpos en negocio y que frente a las niñas y los niños no tiene freno”, expresó.

Subrayó así que el caso de Nicole representa un fracaso del Estado en materia de protección a la niñez y de regulación de los procedimientos estéticos y explicó que la propuesta busca establecer mayores controles y sanciones para evitar que menores de edad sean sometidos a cirugías estéticas sin autorización ni acompañamiento adecuados.

“No venimos a buscar culpables fáciles, venimos a asumir nuestra responsabilidad”, dijo. “Por eso presento, en nombre de quienes creemos en la protección más alta posible para la niñez, la Ley Nicole, una reforma que dice con todas sus letras lo que la realidad nos exige.”

La iniciativa fue turnada a comisiones en el Senado para su análisis. De aprobarse, México establecería por primera vez una prohibición nacional a la cirugía estética electiva en menores, con sanciones para médicos y establecimientos que incumplan la norma.