Detienen a madre y padrastro de menor que murió tras cirugía estética

También señaló que la detención se da por el delito la falsificación de uso de documento, porque encontraron que la menor no acudió a una clínica para una revisión médica; a este delito se le agrega la usurpación de profesión por parte de la madre.

"Tenemos la sospecha que ella entraba a cirugías y realizaba actos exclusivos de profesionales de la salud. Ella no contaba con las acreditaciones correspondientes para fungir como enfermedad ni auxiliar", dijo la fiscal.

La fiscal narró cómo se dieron los hechos y los calificó como “maquinación”. Comentó que el 11 de septiembre Paloma “N” se comunicó con el padre para decirle que la menor tuvo un padecimiento y tuvo que recogerla en la escuela; el colegio confirmó esta declaración.

“Lo que quiere decir es que ellos influyeron en la menor para hacer esa manifestación y posteriormente llevar a la niña supuestamente a una revisión y que no la llevaron, y más tarde hacerle creer al papá que la niña presentaba Covid; era una forma de alejarlo”, dijo la fiscal.

Sonia Yadira de la Garza mencionó que el 12 de septiembre el padre de la menor preguntó por su hija y se ofreció a cuidarla, pero Paloma “N” respondió que no, porque ella quería los cuidados de su madre.

“Hasta el día 13 (de septiembre) cuando la niña ya está grave, había sufrido el paro y estaba en terapia intensiva, ella (Paloma N) le dice que se van a ir a la sierra, que el teléfono de la menor no función y está molesta. Hay una maquinación, donde participaron y coparticiparon y de la cual tenía conocimiento Víctor”, explicó.

Al padrastro se le imputa que sin contar con el consentimiento realizó un acto médico. Se le considera cómplice y participe de los actos realizados por Paloma “N”, los cuales pusieron en riesgo la vida de la adolescente.

La Fiscalía de Durango solicitará la prisión preventiva contra esta personas ya que cuentan con varios domicilios.

Desde hace tres días, el padre de la menor, Carlos Said Arellano Aragón, exige justicia por el fallecimiento, pues acusó que ella murió tras presuntas complicaciones por una cirugía estética.