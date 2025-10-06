Publicidad

Congreso

Comisión de Diputados avala dictamen de reformas a Ley Aduanera

La oposición cuestionó que el huachicol fiscal seguirá ''intocable'', pues nada se incluyó para poner control a funcionarios aduanales.
lun 06 octubre 2025 03:14 PM
huachicol fiscal que es y como afecta
La mayoría morenista logra que sus reformas avancen en las cámaras. (Foto: Cuartoscuro )

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictaminen de reformas a la Ley Aduanera con cinco modificaciones que buscan matizar el endurecimiento de las medidas que se prevén para agentes aduanales y su operación.

De acuerdo con la iniciativa presidencial, se tiene como propósito combatir la corrupción, la evasión y elusión fiscales, pero la oposición votó en contra tras cuestionar que el gobierno “no quiso ser corresponsable”, pues la reforma aumenta las cargas a los agentes aduanales y a la iniciativa privada, pero no a las autoridades.

El tema del huachicol fiscal estuvo en el centro del debate, pues los opositores remarcaron que este es posible por la actuación de la Asociación Nacional de Aduanas de México (ANAM), las autoridades aduaneras, la Secretaría de Marina (Semar), la de Hacienda (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y a ninguna de ellas se impusieron controles, más fiscalización ni sanciones.

El dictamen fue aprobado por 31 votos en favor y 12 en contra y se envió a la mesa directiva para ser programado para su discusión y aprobación en el pleno.

Los cambios al dictamen

Morena y sus aliados, encabezados por el presidente de la Comisión, Carol Antonio Altamirano, aceptaron cinco modificaciones a la iniciativa presidencial y así se reflejó en el dictamen: la vigencia de las patentes de agentes aduanales y autorización de agencias aduanales no serían de diez años, como propuso el Ejecutivo ni vitalicias, como marca hoy la ley, sino por 20 años.

Al término de esa vigencia las patentes podrían ser prorrogables por otro periodo igual, es decir en total 40 años. Pero sobre todo se propone un artículo cuarto transitorio que establezca que sí habrá retroactividad, pero limitada.

“A las patentes de los agentes aduanales que ya hubieran sido autorizados, les serán aplicables la vigencia de 20 años y podrá prorrogarse por un plazo igual”, es estableció.

También se modificó el dictamen para incorporar que el plazo “para la certificación de los agentes aduanales, a efecto de que mantengan su patente, el cual pasaría de dos a tres años”.

De acuerdo con el dictamen avalado “estas modificaciones son para brindar más certeza a los agentes aduanales respecto a las inversiones que han realizado en infraestructura, capacitación y desarrollo para brindar sus servicios”.

Además se incorporó la posibilidad de que los agentes aduanales tengan garantías para crédito.

“Los sujetos obligados a garantizar mediante depósito en cuenta aduanera, podrán optar por garantizar las contribuciones y cuotas compensatorias a través de cartas de crédito, emitidas por instituciones autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y registradas ante el servicio de administración tributaria''.

La reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum crea un Consejo Aduanero que integrarán la SHCP, la ANAM, el SAT y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y que escuchará las opiniones de otras dependencias como un órgano deliberativo que conocerá y determinará en lo que respecta al otorgamiento de la patente de agente aduanal.

Se establece como nuevo requisito para ser agente aduanal, entre otras, el no ser servidor público ni estar inhabilitado, presentar su evolución patrimonial y no tener intereses con quienes le solicitan trámite de comercio.

Con las reformas se obliga a los agentes aduanales a verificar que los importadores y exportadores acrediten el cumplimiento de las regulaciones, son responsables solidarios del pago de los impuestos, son responsables de la correcta determinación del pago de las contribuciones y de verificar los antecedentes de los importadores y exportadores.

''El robo del siglo''

Los tres panistas de la comisión centraron sus críticas en el escándalo de corrupción del huachicol fiscal, mismo que conforme a la reforma no tendría cambios pues no se modifican los tramos de su ingreso al país ni supervisión.

Además combatir otro tipo de contrabando o evasión es mínimo frente a ese “robo del siglo” que es el ingreso de gasolinas sin pagar impuestos.

La iniciativa se presenta con el pretexto de combatir la evasión fiscal y el huachicol fiscal, recordó el diputado panista Federico Döring, pero ”el problema está en la corrupción de los marinos en el sistema aduanal”, dijo.

Recordó que en el artículo 64 sujeto a reforma se establece que el agente aduanal será suspendido hasta por 90 días en el ejercicio de sus funciones si se encontrase investigado penalmente o sujeto a proceso.

”Si ser investigado es suficiente para cesar a alguien, miren acá hay un notario que está siendo investigado”, dijo al sostener una fotografía del senador notario Adán Augusto López junto con su exsecretario de seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez.

“Si basta ser investigado para ser cesado acá está otro”, expuso al mostrar otra imagen del expresidente Andrés Manuel López Obrador y su hijo Andrés Manuel López Beltrán.

El diputado Guillermo Anaya aseguró que la reforma sólo busca recaudar.

Retomó la carta dirigida por el exsecretario de la Defensa Nacional, Luis Crecencio Sandoval, en agosto de 2022 a Audomaro Martínez Zapata, titular del Centro Nacional de inteligencia, y en el que no sólo se denunció el huachicol fiscal, sino la corrupción en aduanas.

En el escrito se señaló a tres funcionarios: “manipulan el sistema de parametrización de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM( reconocimiento aduanero por alertamiento para presuntamente realizar actos de extorsión a los agentes aduanales”, dice el texto.

Y ninguno de los señalados está en la cárcel y los mecanismos denunciados están intocados con la reforma, dijo.

El también panista Héctor Saúl Téllez aseguró que el 99% de la corrupción en las aduanas es del gobierno pero no hay ninguna modificación para revertir la militarización de las aduanas

La reforma “impactará en la competitividad, posiblemente impactos inflacionarios y se va a seguir alentando el contrabando”, sostuvo.

El priista Jericó Abramo Masso destacó que el costo del huachicol fiscal es de 600 mil millones de pesos en los últimos años y no hay corresponsabilidad de gobierno en atajarlo.

Explicó que entre las nuevas reglas se establece que la autoridad podrá descartar “el valor de transacción” y con esa disposición se pondrá en riesgo el libre comercio en, por ejemplo, las compras por volumen.

Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano, también destacó que la reforma tiene un “enfoque desequilibrado” pues sólo apunta a más responsabilidad aduanal y los agentes serán responsables sobre los actos de los importados y exportadores, “por actos fuera de su control”.

