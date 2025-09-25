Agencia Nacional de Aduanas halla ''agentes fantasma'' dedicados al huachicol

El encuentro se prolongó casi tres horas y media. Márquez Hernández, responsable de investigación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), expuso que no se trata satanizar al gremio aduanal o culparlos, y de hecho sólo 10% de ellos han sido los principales responsables del huachicol.

Dio a conocer que resultado de diversas irregularidades detectadas se han cancelado 60 licencias aduanales “y de los 800 que quedan hicimos un análisis de riesgo y se detectó que 500 tienen operaciones irregulares”.

Y de ellos, “84 agentes aduanales tienen operaciones extremadamente sensibles y vulnerables”, pero una mínima parte fueron los qe actuaron irregularmente.

“Todo lo del esquema de huachicol fiscal, que sí creó un gran daño al erario público y sobre todo al gobierno, se concentraba en ocho agentes aduanales. Ocho agentes aduanales movieron miles de millones de litros y evadieron miles de millones de pesos al fisco, lo cual es imposible'', dijo.

“Muchos agentes aduanales, de ellos ni siquiera considero cuentan ya con la edad para seguir despachando. Tenemos agentes aduanales que no han aparecido y tienen más de 85 o 90 años”.

El funcionario dijo que se usó la patente aduanal de estas personas las que se usó y “eran agentes aduanales que ya no ocupaban su patente aduanal para trabajar honesta o correctamente, si no eran agentes aduanales que se aprovechaban porque ya tienen una edad bastante longeva y abusaban para buscar modular todo lo que tengan”.

La realidad supera la ficción: SAT

En el encuentro participaron además Erick Jiménez Reyes, administrador general de auditoria de comercio exterior del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Carlos Gabriel Lerma Cotera, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional Aduanera de México (ANAM).

El subsecretario Lerma Cotera reconoció que se ha detectado corrupción en toda la cadena aduanera, y “realmente la realidad supera la ficción en términos de todas las operaciones con evasión”.